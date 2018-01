Nach Amokfahrt mit Lkw: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes

Gefährlicher Einsatz: Wie einen Lkw bei voller Fahrt stoppen?



Die Staatsanwaltschaft Coburg ermittelt gegen den Lkw-Fahrer, der vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war, wegen versuchten Mordes in vier Fällen und weiterer Delikte.Der Mann hatte bei seiner Flucht durch mehrere fränkische Landkreise eine Reihe von Unfällen verursacht und gezielt Polizeiautos gerammt. Dadurch wurden mehrere Beamte verletzt.Begonnen hatte die wahnwitzige Fahrt bei Erlangen auf der A73, gestoppt werden konnte der Fahrer erst nach eineinhalb Stunden bei Coburg.Der Fahrer einer Spedition aus Norddeutschland hatte Maschinenteile an Bord des 25 Tonnen schweren Lastzugs. Nach den bisherigen Ermittlungen stand er unter Drogeneinfluss. Laut Angaben der Spedition war es erst der zweite Arbeitstag des Mannes - und sein erster Auftrag.Wie schwierig es ist, einen Lkw in voller Fahrt zu stoppen, und wie gefährlich der Einsatz für die beteiligten Polizeibeamten war, lesen Sie ausführlich im Laufe des Tages auf inFranken.de