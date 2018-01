Vom Aufstieg der AfD

Die Alternative für Deutschland (AfD) wurde im Jahr 2013 als Reaktion auf den Euro-Rettungsschirm gegründet. Seit der Wahl 2017 hat die Partei 94 Sitze im Deutschen Bundestag. Über den Aufstieg und die Entwicklung der AfD wird Lothar Probst von der Universität Bremen im Rahmen eines Webinars der Volkshochschule sprechen. Sein Vortrag wird dazu am Dienstag, 30. Januar, live via Internet in die Kultur.Werk.Stadt übertragen. Im Anschluss diskutieren vor Ort Stadtrat Gerhard Amend, Wirtschaftsjournalist Georg Weber und Rainer Maier, Geschäftsführer der VHS-Coburg. Beginn ist 18.45 Uhr.