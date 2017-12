Vocalensemble Coburg singt in Seßlach

Anschließend wird der Seßlacher Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Eintritt ist frei. Das Ensemble, das unter der Leitung von Stefanie Berg auftritt, bietet ein Programm mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen, die von traditionellem Liedgut, wie "Hört es klingt vom Himmelszelt" bis hin zu modernen Rhythmen reichen. Speziell die flotten Weihnachtslieder, wie "All I want for christmas is you" oder "Calypso Carol" liegen den Sängerinnen des Vocalensembles besonders am Herzen.





Des Weiteren werden einzelne Solisten des Vocalensembles ihr Können unter Beweis stellen. Dazwischen werden besinnliche Texte das Konzert abrunden. Seit über 20 Jahren besteht nun die 25-köpfige Truppe und hat sich im Raum Coburg einen Namen gemacht. Auch die neue Weihnachts-CD des Vocalensembles wird bei den Konzerten zum Kauf angeboten. Wer sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen möchte, der sollte sich den musikalischen Hörgenuss nicht entgehen lassen (weitere Info unter www.vocalensemble-coburg.de). ct