Vielfalt im Pavillon am Coburger Hofgarten

Ein breites Spektrum an künstlerischen Ausdrucksformen präsentiert der Kunstverein Coburg im neuen Ausstellungsjahr. Der Auftakt im Februar ist zwei Künstlern aus Haale (Saale) vorbehalten.

Kerstin Alexander zeigt in großformatigen Gemälden, in Pinselzeichnungen und Farblithografien sinnliche Träume realistischer Prägung. Mit informellem Duktus und Farbe erzählen ihre Bilder von Welt und Wirklichkeit.

Winfried Alexander gräbt sich in die Metallplatte, schabt und zeichnet den Litho-Stein, gießt in Beton. Das Figurative stets im Visier, folgt in dieser Schau die Zeichnung, die Kaltnadel, Farblithographie, die plastische Darstellung.

Der Mai gehört Dozenten und Kursteilnehmern der Coburger Sommerakademie, die eine Gegenüberstellung von Werken in ganz verschiedenen Techniken versprechen.



Sommerakademie

In der parallel dazu geplanten Studioausstellung unter dem Titel "Schöne neue Welt" zeigt die in Untersiemau lebende Künstlerin Marina Abramova Aquarelle. Abramova, Dozentin an der Sommerakademie Coburg, Preisträgerin des Blau-Orange-Preises 2016, zeigt in ihren Aquarellen Stadtansichten und Blicke auf die alltägliche Welt. Dabei bestätigt die Aquarelltechnik zunächst die flüchtige Betrachtungsweise.

"Mash up" lautet das Motto der großen Sommerausstellung zwischen Juni und August. Der Berliner Künstler Sven Drühl zeigt Tafelbilder und Installationen. Bei seinen Arbeiten verwendet Sven Drühl als Inspirationsquelle einmal hyperreale Landschaften aus digitalen Welten. Zum anderen greift er aber auch auf (fiktive) Landschaftsdarstellungen zum Beispiel aus der Romantik zurück. Mit der Übertragung auf das klassische Medium Malerei generiert der Künstler einen ganz eigenen, seltsam dramatisch entrückten künstlichen Kosmos.

In der Studioausstellung präsentiert Tanja Rochelmeyer zeitgleich Acrylarbeiten auf Leinwand und Acrylglas. Tanja Rochelmeyers Bilder sind Raum-Visionen ohne jeden Illusionismus. Der starken Flächenwirkung der monochromen Partien, die sich in vielfachen Ebenen übereinanderlegen und gegenseitig durchdringen, stehen kantig dynamische Raumlinien gegenüber.



Futuristische Elemente

Konstruktivistisch-futuristische Elemente starker Farbigkeit entsprechen, durchdringen und widerspiegeln sich. Als konsequente Steigerung sind ihre neuesten Werke farbige Plexiglasskulpturen.

Unter dem Motto "Augenblick des Glücks" zeigt Moritz Götze im September Emailarbeiten sowie Malerei, Zeichnung und Grafik. Die Studioausstellung im gleichen Zeitraum bietet Zeichnungen und Installationen von Xenia Fink.



Installation und Animation

Xenia Fink setzt sich in ihrer künstlerischen Praxis, die Arbeiten auf Papier, Installation und Animation beinhaltet, bildnerisch und mittels Text mit Narration auseinander. Die Zeichnung dient ihr dabei als zentrales Medium der Gestaltung.

Den Abschluss des Veranstaltungsjahres bildet dann die traditionelle Jahresausstellung von Mitte November bis Mitte Dezember.









Ausstellungskalender 2018 im Kunstverein





24. Februar bis 15. April: "Zweigestirn" - Malerei, Grafik und Grafikbücher von Kerstin Alexander, Plastik, Grafik und Malerei von Winfried Alexander (Halle/Saale)



5. Mai bis 3. Juni: Dozenten und Kursteilnehmer der Coburger Sommerakademie



5. Mai bis 3. Juni: Aquarelle von Marina Abramova



16. Juni bis 19. August: "Mash-up" - Tafelbilder und Installationen von Sven Drühl.

16. Juni bis 19. August: Tanja Rochelmeyer - Acryl auf Leinwand und Acryl auf Acrylglas



1. September bis 30. September: "Augenblicke des Glücks" - Email, Malerei, Zeichnung, Grafik von Moritz Götze



1. September bis 30. September: "Abbildungsversuche von nicht-Aussprechbarem" - Xenia Fink



17. November bis 16. Dezember: Jahresausstellung (www.kunstverein-coburg.de)