Venezianisches Glas auf der Veste Coburg

Vor allem zahlreiche venezianische Gläser zählen zu den Prunkstücken der Sammlung.

Weil die Präsentation der historischen Glassammlung nach der Landesausstellung im vergangenen Jahr grundlegend neu gestaltet und die Räumlichkeiten umgestaltet werden, sind die Exponate seit Anfang August 2016 im Depot verschwunden. Die grundlegend neugestaltete Schausammlung mit zahlreichen historischen Gläsern im Carl-Eduard-Bau wird in ihrer neuen Präsentation ab 19. April zu besichtigen sein.



Das "Tageblatt" widmet dieser derzeit noch unsichtbaren Sammlung in losen Abständen eine Serie, in der ausgewählte Exponate vorgestellt werden.



Zu den Exponaten der Sammlung zählt auch dieses filigran gestaltete Kelchglas auf Balusterstiel mit blauen Flügeln. Es stammt aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Unklar ist die genaue Herkunft. Es könnte in Venedig, aber auch in Glashütten a la facon de Venise gefertig worden sein.





Markant bei diesem Exponat ist die Diamantgravur. Sie zeigt ein Schriftband am oberen Rand sowie Blumen, die in ihren Umrissen, aber auch in weiteren Details sehr sorgfältig gestaltet sind.





Kunst-Tipp

Neue Schausammlung Die kostbaren Gläser der Kunstsammlungen umfassen rund 600 Objekte. Den Kern bildet der bedeutende Bestand an Gläsern, die von _Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha (1844 bis 1900) zusammengetragen wurden. Dazu gehören das venezianische Glas mit filigranen Flügelgläsern, emailbemalte Schalen und Gefäße aus Achatglas. Hinzu kommt ein großer Bestand an geschnittenem Barockglas. Aber auch aus dem 20. Jahrhundert findet sich Beispiele im Bestand des Glassammlungen.