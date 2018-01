Unwetter im Kreis Coburg: Wanderhütte wird auf A73 geschleudert

Eine Wanderhütte an der A73 im Gemeindebereich Meeder (Landkreis Coburg) wurde bei dem schweren Unwetter am Freitagabend weggerissen und auf die Autobahn geschleudert.Die Beamten der Verkehrspolizei staunten nicht schlecht, als gegen 18:30 Uhr bei der Einsatzzentrale die Meldung über eine Holzhütte auf der Autobahn einging. Als die Streife der Verkehrspolizei am Einsatzort ankam, lag tatsächlich eine zerstörte Holzhütte auf der rechten Fahrspur und dem Seitenstreifen der A73 in Richtung Nürnberg.Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich nicht, wie zunächst angenommen, um verlorene Ladung, sondern um eine Wanderhütte der Gemeinde Meeder, die rund 30 Meter neben der A73 aufgestellt war. Die etwa vier mal fünf Meter große Hütte hatte dem heftigen Unwetter nicht standgehalten und war vermutlich durch eine Windhose weggerissen worden, wie die Polizei am Samstag berichtete.Ein Großteil der Konstruktion landete dann auf der Fahrbahn. Die Verkehrspolizei sicherte den Schadensort bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei Coburg ab. Deren Mitarbeiter rückten mit Kran und Motorsäge an und beseitigten professionell die zerstörte Hütte. Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, abgesehen von der nicht reparablen Hütte entstand lediglich geringer Sachschaden an der Schutzplanke und dem Wildschutzzaun. Im Zuge des Einsatzes war die rechte Fahrspur der A73 in südliche Richtung für rund drei Stunden gesperrt.