Unterwohlsbacher Ortsdurchfahrt wieder offen

Ein bisschen wie der Weihnachtsmann durfte sich am Dienstag Coburgs Landrat, Michael Busch (SPD), fühlen. Gemeinsam mit einer Delegation aus Mitgliedern der Verwaltung sowie des Kreisbauausschusses war Busch im Landkreis unterwegs im nach teils monatelanger Vollsperrung wieder für den Verkehr freizugeben: die Kreisstraße CO 17 nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Unterwohlsbach), die Kreisstraße CO 17 nach der Erneuerung der Brücke bei Kleinwalbur sowie Kreisstraße CO 18 nach dem Brückenneubau über den Fohlenbach zwischen Mährenhausen und Sülzfeld.Und damit nicht genug - am Donnerstag, 21. Dezember, wird zumindest vorläufig das größte Straßenbauprojekt in der Geschichte des Landkreises Coburg für den Verkehr freigegeben: die Umgehung für Ebersdorf auf der neuen Kreisstraße CO 13. Weil dort allerdings noch nicht sämtliche Arbeiten abgeschlossen sind, wird die offizielle Einweihung mit einem großen Bürgerfest im kommenden Jahr gefeiert. Das versicherte der Landrat auf Nachfrage ausdrücklich.Mehr lesen Sie hier auf inFranken.dePLUS