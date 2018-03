Untersiemauer SPD ist im Wahlkampfmodus

Landrat Busch fühlt sich verschaukelt



Urkunden werden noch einmal neu erstellt



"Jede Stimme zählt"

Zur Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Untersiemau im TSV-Sportheim war die Polit-Prominenz angerückt, sogar . Im Mittelpunkt standen überregional der Bundestagswahlkampf und vereinsintern die Ehrungen zahlreicher treuer Parteifreunde. Dazu konnte Vorsitzender Gerhard Lehrfeld sogar Florian Pronold, den parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, begrüßen. Pronold stellte fest, als starke Mitgliederpartei könne man wieder für Verbesserungen sorgen. "Auf keinen Fall sollten wir uns von den Umfragewerten ins Bockshorn jagen lassen!" Man habe viele gute Ideen, meinte er, die könne man umsetzen und auch für mehr Gerechtigkeit sorgen. In der SPD stecke mehr, als man ihr zutraue. "Wer bei der Wahl sein Kreuz bei der SPD macht, braucht hinterher keines zu tragen!"Pronold weiter: "Ich hätte gerne wieder einen Bundeskanzler, der Haltung zeigt." Deutschland als eine der stärksten Nationen der Welt sollte auch mit deutlicher Stimme entschieden gegen die Machenschaften eines Trump ankämpfen. Im Hinblick auf die Bundestagswahlen stellte er fest: "Euer Wahlkreis hat Glück, dass er in Doris Aschenbrenner eine Kandidatin ins Rennen schicken kann, die ich als eine der talentiertesten jungen Frauen kennengelernt habe!"Landrat Michael Busch (SPD) bezog Stellung zum Verkehrslandeplatz im Landkreis Coburg. Nach den neuesten Gutachten fühle er sich etwas veräppelt. Entgegen anders lautender früherer Aussagen passe plötzlich die Topographie nicht mehr. "Das verstehe, wer will! Wir werden Regress prüfen." Seine Meinung zum viel diskutierten Straßenausbaubeitrag: "Wir können uns nicht einfach über ein Gesetz hinwegsetzen." Die Satzung werde seiner Meinung nach im Landkreis kommen. Nur die Art stehe noch nicht fest.Vorsitzender Lehrfeld meinte zu diesem Thema, in der Gemeinde Untersiemau habe man noch keine Straßenausbaubeitragssatzung, doch wolle der Gemeinderat in naher Zukunft über das Wie diskutieren. Lehrfeld: "Ich persönlich bin nach wie vor strikt gegen eine Satzung. Das Gesetz gehört abgeschafft!"Ehrungen seien die schönsten Aufgaben eines Vorsitzenden stellte Gerhard Lehrfeld fest. Er dankte allen Mitgliedern, die aktiv oder passiv den Ortsverein und damit die Partei unterstützen. Ein kleiner Makel hänge allerdings den Auszeichnungen an, sagte Lehrfeld. Die Urkunden seien noch mit "Sigmar Gabriel" und "Florian Pronold" unterzeichnet. Der Name der neuen Landesvorsitzenden Natascha Kohnen habe nicht mehr rechtzeitig eingesetzt werden können. Die Schriftstücke würden später durch neue ausgetauscht.Geehrt wurden: Dieter Gahn und Stefan Janson (zehn Jahre); Monika Bauer, Michael Boßecker, Inge Leipold, Uwe Markert, Karola Schulz, Wolfgang Schulz, Gertraude Wenzel und Brunhilde Wünsch (20 Jahre); Elisabeth Kob (25 Jahre); Gerda Blümlein, Leni Ganß, Erika Hanft, Hermann Hanft, Hildegard Nowak (vertreten durch ihren Mann Heinrich) und Rudi Püls (30 Jahre); Willi Fehd und Peter Vollrath (40 Jahre).Nach der Wahl der Delegierten für die Stimmkreiskonferenz für Landtag und Bezirkstag schloss Gerhard Lehrfeld die Versammlung mit den Worten: "Ich habe eine Vision. Nach langer Vakanz stellt der Raum Coburg/Kronach mit Doris Aschenbrenner wieder ein MdB in Berlin unter dem neuen Kanzler Martin Schulz. Bitte helft mit, dass diese Vision Realität wird! Jede Stimme zählt." Bundestagswahl 2017: Informationen zu Ergebnissen, Parteien, Prognosen, Parteien und Kandidaten und den Wahlomat!