Unterricht fällt ab 12 Uhr aus

Ab 12 Uhr ist an allen staatlichen und kommunalen Schulen in Oberfranken heute Schluss mit dem Unterricht. "Das hat die Regierung von Oberfranken festgelegt", sagt Schulrat Ulrich Barth. Für den Nachmittag sei das Sturmtief "Friederike" angekündigt, deshalb wolle man kein Risiko eingehen.

Schüler, deren Eltern arbeiten müssen, können in den Schulen auch über Mittag hinaus betreut werden. Morgen werde der Unterricht voraussichtlich wieder ganz normal stattfinden, schätzt der Schulrat. "Im Moment sieht es danach aus."