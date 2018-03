Bad Rodach: Traktorfahrer rammt erst Lkw, dann Telefonmast und fährt einfach weiter

Ein 72- jähriger Traktorfahrer aus Bad Rodach beging am Donnerstagmittag gleich zweimal Unfallflucht im Bad Rodacher Stadtgebiet.Laut Polizeibericht fuhr der Rentner gegen halb 12 in der Gebergasse, mit seinem Traktor gegen das Heck eines Sattelzugs. Der Lastwagen parkte am Fahrbahnrand und wurde gerade beladen. Der Fahrer des Lkws rannte dem 72-Jährigen sogar noch hinterher. Nachdem der Rentner nicht anhielt, notierte sich den Lkw-Fahrer das Kennzeichen des Traktors.Gegen 13 Uhr blieb der Traktorfahrer beim Abbiegen in der Heldburger Straße an einem Telefonmasten hängen. Dabei viel eine Aluwerkzeugkiste herunter, die sich vorne auf dem Traktor befand. Der Bad Rodacher lud die Kiste auf seinen Anhänger und fuhr auch in diesem Fall einfach weiter ohne den schiefstehenden Telefonmasten zu melden.Die Polizeiwache Bad Rodach ermittelt in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Außerdem muss die Fahrerlaubnisbehörde prüfen, ob der 72-Jährige noch Autofahren darf.Bei den beiden Unfällen entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.