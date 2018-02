Unbekannter schlägt Mann in Coburg ins Gesicht - war Gesang schuld?

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Franken finden Sie hier:

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ist ein Unbekannter am Samstagabend auf einen 34-Jährigen in Coburg losgegangen. Der 34-Jährige befand sich gegen 20.30 Uhr vor einer Sporthalle in der Ketschendorfer Straße. Laut seinen eigenen Angaben habe er hier laut gesungen. Dabei wurde er von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Danach schlug der Unbekannte dem 34-jährigen Mann zweimal ins Gesicht.Dadurch erlitt er eine Platzwunde an der rechten Stirnseite, sowie einen Cut im Bereich der Augenhöhle links. Der Rettungswagen brachte den 34-Jährigen zur weiteren Versorgung ins Klinikum nach Coburg.Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: dunkelhäutig, ca. 170 cm groß, scheinbares Alter 25 Jahre, schlank. Alle sachdienlichen Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/ 645- 209 entgegen.