TTC Wohlbach peilt Überraschungscoup an

Nachdem der TTC Wohlbach vor zwei Wochen in Grünwettersbach nichts reißen konnte, steht nun das schwere Spiel am Sonntag beim Tabellenführer in Neckarsulm an. Von der Papierform her und vom Tabellenstand eine klare Sache für die Hausherren.

Doch Wohlbach will sich nicht einfach die Niederlage abholen, sondern versuchen in Neckarsulm mitzuhalten. Dass hat sich die Mannschaft nach der letzten Niederlage vorgenommen und sich auch taktisch entsprechend darauf eingestellt.



3. Bundesliga

Es klingt zwar utopisch, aber bei näherem Hinschauen kann man dem Gedanken, dass der TTC etwas Zählbares mit nach Hause nimmt, durchaus doch etwas abgewinnen. Richard Vyborny ist nach seiner unnötigen Niederlage gegen Zibrat "heiß" und will unbedingt zwei Punkte im Einzel machen.

Wenn dann noch die taktischen Hinweise von ihm für Grozdan Grozdanov und GC Foerster für ihr Spiel gegen Routinier Josef Braun Früchte tragen, sind im hinteren Paarkreuz durchaus drei Punkte möglich.

Auch Yevgeniy Christ ist immer in der Lage für eine Überraschung zu sorgen. Ohne die Doppelpaarungen zu berücksichtigen, wäre die Mannschaft dann schon im Bereich von fünf Punkten und mehr. Das ist ein deutlicher Beweis, dass es sich für Wohlbach lohnt, mit Zuversicht und Selbstvertrauen ins Spiel zu gehen. Wenn ein oder zwei Punkte dabei herauskommt, würde das dem TTC in der angespannten Abstiegssituation auf jeden Fall gut tun. Ebenfalls am Wochenende spielen die Mitkonkurrenten, der FC Bayern München gegen Effeltrich sowie Mühlhausen gegen Weinheim. Dabei wird es bereits eine gewissen Vorentscheidung für den weiteren Saisonverlauf geben.