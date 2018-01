TTC Wohlbach glückt ein Paukenschlag

Der TTC Wohlbach siegte, wie berichtet, beim bisherigen Tabellendritten TTC Weinheim und schaffte damit den perfekten Rückrundenauftakt. Gleichzeitig geben die TTC-Herren die "Rote Laterne" an Bayern München ab.



TTC Weinheim gegen

TTC Wohlbach 1:6

Der Tabellendritte, der das Vorrundenspiel in Wohlbach mit 6:0 gewann, hatte die Rechnung ohne den TTC Wohlbach gemacht. Vyborny & Co. strahlten Zuversicht aus und demonstrierten vor knapp 200 Zuschauern eindrucksvoll, dass man sich mit dem letzten Tabellenplatz keinesfalls abfinden will.

Richard Vyborny und GC Foerster hatten gegen Baum/Eise schnell den ersten Satz gewonnen. Der zweite ging mit 13:11 an die Gegner. Im dritten und vierten Satz spielten beide taktisch klug und gewannen den geplanten Doppelpunkt.

Auch Grozdan Grozdanov und Yevgeniy Christ leisteten heftige Gegenwehr. Die ersten beiden Sätze gingen allerdings ganz knapp mit 10:12 und 9:11 an Cipin/Subotic, die auch im dritten Satz mehr Glück hatten.



Gegner wirft den Schläger weg

Jetzt musste Christ als neue Nummer zwei der Rückrunde gegen Cipin an die Platte. Der Kroate hatte als Nummer eins der Hausherren 134 Punkte mehr in der QTTR-Rangliste als Christ. Christ war hochgradig motiviert und vollbrachte eine taktische Meisterleistung, die seinen Gegner verzweifeln ließ. Nach einer 2:0-Satzführung warf der Kroate im dritten Satz beim Stand von 10:8 für Christ zum zweiten Mal seinen Schläger weg, was nach der ersten gelben Karte "Gelb-Rot" bedeutete und den Siegpunkt für Christ brachte. Weitaus schwerer tat sich Vyborny gegen Subotic. In den beiden ersten Sätzen fand er gegen den Serben überhaupt keine Einstellung und lag auch im dritten Satz schon 7:3 hinten. Doch den Satz holte er sich mit seiner Routine. Im vierten und fünften Satz hatte er den Dreh raus und beherrschte seinen Gegner nach Belieben. Es stand 1:3. Auch Foerster und Grozdanov spielten ihr stärkstes Tischtennis und gingen beide im hinteren Paarkreuz mit 2:0 in Führung. Grozdanov lag im dritten Satz schon 10:6 hinten und gewann noch mit 12:10. Foerster musste gegen den immer stärker werdenden Baum den dritten und vierten Satz abgeben. Doch im fünften zeigte er alles was er drauf hat und siegt mit erstklassigem Spiel mit 11:5. es stand 5:1 für Wohlbach! Die Mannschaft nebst mitgereistem Anhang schwebte auf Wolke sieben als Richard Vyborny auch noch Cipin regelrecht zerlegte. Eine Meisterleistung und eine gelungene Revanche für die Vorrundenniederlage.



Die Ergebnisse

Doppel: Cipin/Subotic - Grozdanonv/ Christ 12:10, 11:9, 11:6. - Baum/Eise - Vyborny/Foerster 8:11, 13:11, 8:11, 8:11.

Einzel: Cipin - Christ 8:11, 12:14, 8:11.

Subotic - Vyborny 11:7, 11:5, 9:11, 6:11, 8:11. - Baum - Foerster 6:11, 9:11, 11:4, 11:8, 5:11. - Eise - Grozdanov 10:12, 8:11, 10:12. - Cipin - Vyborny 6:11, 5:11, 3:11.