TSV Mönchröden geht mit Thomas Hüttl in die Zukunft

"Bereits im Vorfeld der Futsal-Bezirksmeisterschaften, bei denen unsere Mönche den hervorragenden 3. Platz belegte, hat sich die Vereinsführung auf die Verlängerung der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem gesamten Trainerteam der 1. Herrenmannschaft verständigt." Das teilte Matthias Forkel von der Fußballabteilung des TSV Mönchröden mit. Der Verein setzte weiter auf Thomas Hüttl als Cheftrainer. Der ehemalige Frohnlacher Bayernliga-Co-Trainer ist für das ambitionierte Bezirksligateam verantwortlich. Ihm zur Seite stehen, wie in den letzten Jahren auch, Marcel Pavel als Co-Trainer und Christian Holzmann als Towarttrainer.

"Unseren eingeschlagenen Weg, nämlich jungen ambitionierten Fußballspielern eine Plattform für höherklassigen Fußball zu bieten, wollen wir damit konsequent fortgesetzt werden", erklärt Forkel.



Sechs Testspiele vereinbart

Vor dem Re-Start in der Bezirksliga West testen die "Mönche" insgesamt fünf Mal. Alle Vorbereitungsspiele finden auf dem neuen Kunstrasenplatz auf der städtischen Sportanlage in Rödental statt:

Samstag, 27. Januar, 12 Uhr, gegen den SV Friesen.

Samstag, 3. Februar, 17 Uhr, gegen SG Falke Sachsenbrunn.

Sonntag, 11. Februar, 12 Uhr, gegen ASV Kleintettau.

Sonntag, 18. Februar, 14.30 Uhr gegen TSV Sonnefeld.

Sonntag, 25. Februar, 12 Uhr, gegen VfL Frohnlach.

Samstag, 3. März, 17 Uhr, gegen TSV Breitengüßbach.