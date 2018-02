Trio Franconia gastiert erstmals bei den Coburger Musikfreunden

Am Montag (19. Februar, 19.30 Uhr) wird das Trio Franconia im Kongresshaus Rosengarten erwartet. Das Ensemble bilden Bart Vandenbogaerde (Violine), Matthias Ranft (Violoncello) und Tomoko Ogasawara (Klavier).





Die Streicher, ein Belgier und ein Deutscher, sind der 1. Konzertmeister sowie der 1. Solocellist der Bamberger Symphoniker. Die vielfach ausgezeichnete japanische Pianistin Tomoko Ogasawara rundet das Trio ab.





Die internationale Zusammensetzung des Ensembles korrespondiert mit dem Programm: Gespielt werden Stücke von Joseph Haydn (Trio es-Moll Hob.XV:31), der als Österreicher auch in Ungarn und England wirkte, von Johannes Brahms (Trio Nr. 3 c-Moll op. 101), der als Deutscher auch in Wien reüssierte, und von Antonin Dvorák (Trio f-Moll op. 65), der als Tscheche außer in Prag auch in New York tätig war.





Diese internationale Mischung hat die Musikfreunde veranlasst, das Konzert wieder unter das Motto "Europa" zu stellen, wie drei vorausgegangene Konzerte in der laufenden Saison. Das Trio Franconia wurde erst vor wenigen Jahren gegründet, hat sich aber bereits einen ausgezeichneten Ruf verschafft. Es veranlasst Rezensenten regelmäßig zu enthusiastischen Jubelstürmen, die von einem "perfekten Hörvergnügen" oder von "traumhafter Dramatik auf Weltniveau" sprachen.





Der Eintritt zu dem Konzert kostet für Gäste 25 Euro, Mitglieder der Musikfreunde sowie Schüler und Studenten haben freien Eintritt (Infos online: www.musikfreunde-coburg.de und www.tomoko-ogasawara.com ). red