Traditioneller Faschingsumzug

Seßlach hat sich in den letzten Jahrzehnten zur Faschingshochburg im Coburger Land gemausert. Ob bei schönem oder schlechtem Wetter, hier wird einfach immer gefeiert. Kein Wunder also, dass der alljährliche Umzug durch die engen Gassen der Altstadt am Faschingsdienstag bereits sein 50. Jubiläum feiert.

Ein kleiner Junge ließ sich damals von einem Angestellten seines Vaters ein Elektroauto bauen. Um dieses auch fahren zu können, wurde kurzerhand ein Faschingsumzug für Kinder organisiert. Der Seßlacher Faschingsumzug war geboren und ist mittlerweile einer der Höhepunkte in der Region.



Goldenes Jubiläum

Traditionell begrüßt der Präsident Jens-Peter Scholz am Dienstag, 13. Februar, alle Gäste und Ehrengäste um 13.30 Uhr vor dem Rathaus. Zu diesen zählen neben dem Bürgermeister Martin Mittag auch einige regionale Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der Landrat Michael Busch. Gegen 14 Uhr startet dann der eigentliche Faschingszug vom Geyersberger Tor in Richtung Hattersdorf. Angeführt wird dieser erstmals vom neuen Zeremonienmeister Bernd Rathgeber. Im Anschluss folgen die vereinseigenen Gruppen Krümel-, Kinder,- Jugend- und Prinzengarde, die Showtanzgruppe Schickendales sowie das Kinderprinzenpaar Amelie I und Lukas I und das große Prinzenpaar Juliana I und Lukas I. Natürlich dürfen auch die Bürgerwehr und der Elferrat nicht fehlen. Bereits seit 1971 kann Seßlach durchgängig in jeder Saison ein Prinzenpaar für die Regentschaft in der närrischen Zeit vorweisen. Aufgrund des goldenen Jubiläums des Faschingszuges wird extra ein Wagen gebaut, auf dem ein Großteil der ehemaligen Prinzessinen und Prinzen aktiv am Umzug teilnehmen werden. Neben befreundeten Faschingsvereinen aus Maroldsweisach, Meeder, Ebern, Weidach und Coburg, können viele Gruppen und Vereine aus der Region bestaunt werden. Für beste musikalische Begleitung sorgt neben der Seßlacher und Neundorfer Blaskapelle auch die Sambagruppe "Aipale". Die Zuschauer werden in Seßlach mit hochwertigem Wurfmaterial belohnt. Anstatt billiger Bonbons werden leckere Süßigkeiten und kleine Spielsachen verteilt. All dies stellt der Faschingsverein Seßlach den Zugteilnehmern kostenlos zur Verfügung. Im Anschluss findet vor dem Rathaus eine große Faschingsparty statt. Für Stimmung wird, wie auch in den vergangenen Jahren, der große Musikwagen der Jugend Seßlach sorgen. Die Altstadt Seßlach wird am Faschingsdienstag von 12 bis 17 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Interessenten für die Teilnahme am Umzug erhalten weitere Informationen auf der Homepage des Vereins www.faschingsverein-sesslach.de.

Auch in diesem Jahr entstehen für alle Zugteilnehmer keine Kosten!