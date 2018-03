Die Werbegemeinschaft Neustadt bei Coburg veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bereich Kultur Sport Tourismus der Stadt Neustadt bei Coburg am Samstag, 24. März wieder die traditionelle Frühlingsfeier auf dem Neustadter Marktplatz.

Der Markt beginnt um 9 Uhr und endet um 13 Uhr. Eine Musikalische Eröffnung findet um 10 Uhr mit einem Platzkonzert des Jugendorchesters Neustadt statt.

Die Stadtkapelle Neustadt spielt zu einem Frühlingskonzert zwischen 11.30 und 12.30 Uhr auf. Dank einer Spende der Sparkasse Coburg-Lichtenfels ist es wieder möglich die Neustadter Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2016 mit einem kleinen Geschenk zu erfreuen. Die Ausgabe erfolgt in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. Entsprechende Gutscheine werden Ende Februar von der Stadt Neustadt an alle Kinder verschickt.

Neben den Markthändlern des Grünen Marktes und eines kleinen Bauernmarktes werden auch Verkaufsstände, die Plüschwaren, Osterartikel, Kopfbedeckungen, Wolle, Zuckerwatte, Popcorn und Ostergebäck als auch Fischbrötchen und Backfisch zum Mitnehmen oder Verzehren anbieten, vertreten sein. Für die Kinder steht als besondere Attraktion das Nostalgie-Karussell zur Verfügung.

Ferner gibt es Kaffee und Kuchen mit herzhaften Kleinigkeiten.