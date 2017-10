Tödlicher Unfall in Coburg: Mann von Balkon erschlagen

Ein Mann wurde am Mittwochnachmittag in Coburg tödlich verletzt. Der 55-jährige Arbeiter wurde auf einer Baustelle im Stadtteil Ketschendorf von einem abgebrochenen Balkon erfasst. Der zu Hilfe gerufene Notarzt konnte beim Eintreffen nur noch den Tod des verunglückten Mannes feststellen, so die Polizei.



Die Kriminalpolizei Coburg hat vor Ort die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall aufgenommen.