Tierisch viel Freude macht der Umzug in Wildenheid

Musikalische Konfetti fegten gestern die "Zwerge" des Spielmannszug Neuses mit ihrem "Schneewittchen" durch die Straßen von Wildenheid, als sich der 27. Kinderfaschingsumzug pünktlich um 13.13 Uhr in Bewegung setzte. Und der Bürgerverein ließ sich nicht lumpen und bot fetzige Paroli ein Stückchen weiter aus seiner Disco-Kiste. Im gemütlichen Tempo startete der Zug von der "königlichen Hof-Grundschule Wildenheid".



Und wie früher, so wirbelte auch diesmal der "Motor des Wildenheider Gaudiwurms", Rektor i.R. Harald Hammerschmidt, mit und sorgte für Verstärkung: Die Schulkinder der Heubischer Grundschule waren wieder dabei, auch wie früher. Auf diesen Tag hatten sie sich sehr genau im "närrischen Unterricht" vorbereitet: "Wilhäädo Narretei? - Die Heubischo is dabei!" Die

Erstklässler zeigten: "Mir sen (kunter)bunt" und die Zweitklässler: "Mir sen tierlieb". Noch schnell machte Hammerschmidt die kleinen Narren und Jecken mit den "königlichen Hofregeln" von Wildenheid vertraut. Mit ihren Lehrkräften zogen sie dann fröhlich und lautstark mit. Sie waren

zweifelsohne eine riesige Verstärkung ihrer Wildenheider Schulfreunde.



"Wilhääd Helau" grüßte das Kinderprinzenpaar Pascal I. und Lena I. von oben herab aus ihrer noblen Karosse, warf dem am Straßenrand dichtgedrängten Narrenvolk Kusshändchen und süße Nettigkeiten zu. Pascal und Lena strahlten um die Wette. So viele Menschen in den Straßen hatten ihnen noch nie so entgegengejubelt! Und wie in jedem Jahr eskortierte ein stattliches Polizeiauto den Zug und die Wildenheider Feuerwehr sicherte das Zugende. Uwe Pfeffer am Steuer schmunzelte, war doch diesmal sein Sohnemann der Kinderprinz!



Wildenheids Kindergartenkinder hüpften in niedlichen Kostümchen mit und hinterher. Und immer wieder gern gesehener Gast im Festzug ist die Wefa-Gruppe, denn sie gehören immer dazu! In fantasievolle Kostüme schlüpften noch kleine und große Wildenheider, ob in Vereinen oder nicht

und machten beim Umzug einfach mit.



In diesem Jahr ließen sich besonders viele Wildenheider vor die Haustüren locken. Und das Straßenpublikum geizte nicht mit Applaus! Es revanchierte sich mit flüssiger Stärkung, weil die so geschmeidig hielt! Auch im Phoenix-Seniorenheim waren die Fenster bereits zeitig belagert und vor dem Eingang wartete der Ausschank mit einem stärkenden Gruß. Im Waldfriedensee angekommen, stürmten die Kinder ihre Hochburg und waren nicht mehr zu halten. Beim Einzug ernteten Kinderprinz Pascal I. und Prinzessin Lena I. zunächst unendlich viele bewundernde Blicke. Als der Prinz endlich das Fest eröffnete und zur Polonaise bat, war die Kinderschar nicht mehr zu bremsen! Wie beim Rattenfänger zu Hameln zogen die Kinder gleich mit, ihr großer Kinderfaschingsball begann.