Tiefenlauter: Eine wiederbelebte Wüstung

von MARTIN REBHAN

Gemeinschaft seit Generationen" unter dieser Überschrift feierte der Lautertaler Ortsteil Tiefenlauter die erstmalige urkundliche Erwähnung vor 700 Jahren. Mit einem Festabend wurde an die offizielle Geburtsstunde und geschichtliche Entwicklung von Tyeffenlutter, wie der Ort Tiefenlauter damals hieß, erinnert.

Wer befürchtet hatte, von einem langatmigen, mit Reden geschwängerten Abend in Beschlag genommen zu werden, sah sich schnell getäuscht. Die Protagonisten, Hans-Albert Braemer (TTC Tiefenlauter), Norbert Seitz (Löschgruppe Tiefenlauter) und Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) waren sich schnell darüber einig, dass die Geschichte des Ortes nur angerissen wird und die Bürger im Mittelpunkt stehen sollen. Dieses Vorhaben ist voll und ganz geglückt.

Bürgermeister Straubel und Norbert Seitz sprachen abwechselnd kurz wesentliche Punkte in der Geschichte von Tiefenlauter an und sorgten so dafür, dass die vielen Gäste des Abends, die das Sportheim des TTC Tiefenlauter fast aus den Nähten platzen ließen, kurzweilig unterhalten wurden. So wurde unter anderem die Werra-Bahn angesprochen, die untrennbar mit Tiefenlauter verbunden ist, der

"Schnepfenverein" in Erinnerung gerufen und vor Augen geführt dass in Tiefenlauter im Jahr 1999 mit der Franziskuskapelle die erste ökumenische Kapelle in Deutschland installiert wurde.

Deutlich wurde bei den Betrachtungen, dass Tiefenlauter ein Dorf der Vereine und Veranstaltungen war und ist. Besonders erwähnt wurde hier die Waldweihnacht, die sich aus kleinen Anfängen zu einem Magneten entwickelt hat, der am Heiligen Abend weit über die Ortsgrenzen wirkt.



In der Hand der Henneberger

Angefangen hat alles 1317 als im Henneberger Urbar festgehalten wurde: "Ouch was tyeffen lutter voythaft der herschaft wenn sint hern Christians gzyten, dergab ez dem Appete von

Salceylt zu keufen." Danach gehörten die Vogteirechte über Tiefenlauter bis zur Amtszeit des als Landvogt der Brandenburger amtierenden Schultheißen Christian von Coburg der Herrschaft Henneberg.

Der Verwalter verkaufte dann

Tiefenlauter an den Abt von Saalfeld. Ein weiterer Eintrag in das Urbarium belegt, dass der Ort um die Mitte des 14. Jahrhunderts noch bewirtschaftet wurde. Nach dieser Zeit wurde Tiefenlauter offensichtlich eine Wüstung, was Eintragungen in das "Harnischbuch" von Herzog Wilhelm und die so genannten "Erbbücher" belegen. Dieser Zustand sollte etwa 200 Jahre anhalten, bis der Ort wiederbelebt wurde. Ein reiches Maß an der Entwicklung von Tiefenlauter teilzuhaben, bot eine umfangreiche Ausstellung, die die Gäste des Abends tief beeindruckte.

Dass diese zeitgeschichtliche Dokumentation überhaupt erstellt werden konnte, ist vor allem dem Engagement von Arno Schneider, Rolf Heß und seiner Familie, Helmut Deffner sowie Karsten Kirsten und Germar Pflug zu verdanken, die unermüdlich Dokumente, Bilder, Karten und Texte zusammentrugen, um die Ausstellung Wirklichkeit werden zu lassen. So lassen die Exponate eine längst vergangen Zeit wieder erleben, erzählen unter anderem von der Gendarmeriestation und der Postagentur mit Telefon aus dem Jahr 1917, berichten über Gebühren für Lustbarkeit, dokumentieren dass Tiefenlauter ein Luftkurort war und veranschaulichen den Hintergrund des Schnepfenvereins. Natürlich wurde auch die Werra Bahn thematisiert. Auch neuere Themen werden angegangen, so erhielten die Wasserversorgung, die Zusammenlegung der Gemeinden zum heutigen Lautertal, sowie die Antennengemeinschaft eine entsprechende Plattform.

Damit die Ausstellung nicht nur stummes Zeugnis ablegte, standen neben den Exponaten auch "Paten" die die Hintergründe erläuterten. Vor allem hier entwickelte sich ein Dialog, der die Ausstellung mit Leben erfüllte. Voll des Lobes, was in Tiefenlauter geboten wurde, waren Landrat Michael Busch (SPD) und MdL Jürgen W. Heike (CSU). Letzterer führte vor Augen, dass in Tiefenlauter eine intakte Dorfgemeinschaft vorhanden ist. Grundlage hierfür sind nach seinen Worten zufriedene Bürger, die gern in Tiefenlauter leben. Heike wünschte, dass Tiefenlauter das Erreichte immer behalten wird.



Denkwürdiger Tag

"Dieser Tag wird in der Chronik fortgeschrieben" prophezeite Landrat Busch und zollte den Verantwortlichen der 700 Jahr Feier seinen Respekt. Für ihn war es die dreizehnte 700 Jahr Feier, die er im Landkreis besuchte. Eines dokumentierten nach seinen Worten alle: einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. "Dieser macht den Landkreis Coburg aus, das sind Pfunde mit denen man punkten kann", betonte Michael Busch.



Menschen im Mittelpunkt

Pfarrer Arnold Kroll brachte den Festabend auf den Punkt, als er die Frage stellte, worum es bei den Feierlichkeiten eigentlich ginge. Er antwortet sich selbst als er feststellte: "Die Feier ist den Menschen gewidmet".

Bereichert wurde der Abend durch die "Kids Dance Group" unter Leitung von Claudia Tisch und Julia Koch.