Taynara kommt wieder nach Coburg

2016 war Taynara immer wieder im Fernsehen zu sehen: In Heidi Klums Casting-Show "Germany's next Topmodel" schaffte sie es bis ins Finale und wurde Fünfte. Inzwischen wird die hübsche Halb-Brasilianerin aber auch regelmäßig in Coburg gesichtet. Das liegt an ihrer Begeisterung für Samba sowie an ihrer Freundschaft zu Rolf und Nini Beyersdorf.



"Ihre Liebe ist der Samba. Durch das Samba-Festival hat sie sich auch in die Stadt Coburg verliebt", verrät Rolf Beyersdorf, der nicht nur das Samba-Festival veranstaltet, sondern mit seiner Agentur Terra Brazil auch für viele weitere Events verantwortlich zeichnet. Ein solches Event ist die Coburger Hochzeitsmesse "Traut Euch!", die in diesem Jahr am Sonntag, 28. Januar, stattfindet. Bei der nunmehr 23. Mal Auflage gibt es wieder ein bewährtes Programm aus Show, Informationen und Live-Musik. Neu ist die Location: Die Hochzeitsmesse findet nicht im Kongresshaus statt, sondern erstmals im Autohaus Bender in der Rosenauer Straße.



Unterstützt wird die Messe zudem von der VR-Bank Coburg. In deren Räumen hatte Taynara beim Samba-Festival 2016 auch eine Autogrammstunde gegeben. 2017 kam die 20-Jährige dann ganz privat und mit der gesamten Familie zum Samba-Festival. Eine Woche später war sie Überraschungsgast bei einer - von Terra Brazil organisierten - Modenschau beim Schlossplatzfest.



Der Eintritt ist frei

Jetzt ist es Rolf und Nini Beyersdorf gelungen, Taynara auch für die beiden Modenschauen während der 2018er Hochzeitsmesse zu begeistern. Die Messe selbst geht - bei freiem Eintritt - von 13 bis 17.30 Uhr, die Modenschauen beginnen um 14.30 und 16.30 Uhr. Außer Taynara und zahlreichen heimischen Models wird der amtierende "Mister Germany", Pascal Unbehaun aus Erfurt, auf dem Laufsteg zu bewundern sein.