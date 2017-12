Tauziehen ums Theater: OB Tessmer will Entscheidung verschieben

Am Mittwoch um 16.30 Uhr hat das Büro von Coburgs Oberbürgermeisters Norbert Tessmer (SPD) folgende Pressemitteilung herausgegeben:



Gleich zwei Tagesordnungspunkte für die Interimsspielstätte der Generalssanierung des Landestheaters stehen auf der Tagesordnung des Stadtrates zu Coburg. Zusätzlich kam am 12.12.2017 ein Eilantrag der wiederum dieses Thema aufgreift.



"Ich werde dem Stadtrat zu Beginn der Sitzung vorschlagen, die Tagesordnungspunkte abzusetzen und in der Sitzung im Januar 2018 zu behandeln", so Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Zu den Hintergründen erläutert er: "Hier stehen Fragen im Raum, die noch einer weiteren Klärung bedürfen".