Tausche Coburg gegen Bamberg: Job-Rotation bei Brose

Die Firma Brose ordnet ihre Geschäftsführung neu. Für den meisten Gesprächsstoff sorgte dabei in der vergangenen Woche, dass der Vorsitzende der Geschäftsführung, Jürgen Otto, das Unternehmen verlässt; sein Nachfolger wird zum 1. Januar 2018 Kurt Sauernheimer. Aber auch auf der Geschäftsführerebene kommt es zu einer interessanten Veränderung, die es wert ist, noch einmal genauer hinzuschauen: Die beiden Geschäftsführer Sandro Scharlibbe und Periklis Nassios tauschen ihre Ressortverantwortlichkeiten und damit auch ihre Arbeitsplätze beziehungsweise -orte.

Diese Rotation soll die Erfahrungshorizonte erweitern und die Innovationsfähigkeit weiter steigern, heißt es dazu von Brose. Denn das Unternehmen setze auf eine "vielseitige Verwendung seiner Führungskräfte auf allen Ebenen".



Für Sandro Scharlibbe ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr zu seinen Brose-Wurzeln. "Ich habe meine berufliche Laufbahn bei Brose vor fast 22 Jahren im Geschäftsbereich Sitzsysteme begonnen", erzählt er. Periklis Nassios und sein Team hätten das Produktportfolio, die Anzahl der weltweiten Kunden und auch den Umsatz seitdem "signifikant ausgebaut". Deshalb sieht Sandro Scharlibbe der neuen Aufgabe auch sehr positiv entgegen, wie er betont: "Ich freue mich auf die Aufgabe, die zukünftigen Herausforderungen und die Mitarbeiter."



Von Coburg aus steuert der Geschäftsbereich den weltweiten Vertrieb, die Entwicklung, Fertigung und Qualitätsicherung der Brose Sitzsysteme sowie 20 Produktions- und vier Entwicklungsstandorte in elf Ländern. Zwei Fabriken in China und Mexiko befinden sich aktuell im Aufbau. In Geschäftsbereich, Werken und der Zentralfunktionen arbeiten rund 9000 Menschen an Brose Sitzstrukturen und -komponenten.



Für die Zukunft haben sich Sandro Scharlibbe und seine Mitarbeiter viel vorgenommen. Trends wie das "Autonome Fahren" oder "Shared Mobility", werden die automobile Welt grundlegend verändern. "Hochflexible Sitzsysteme und deren vernetzte Interaktion mit weiteren Innenraumkomponenten sind für zukünftige Fahrzeuge unabdingbar" sagt Scharlibbe. Der Standort Coburg spiele in seinen Planungen im Sinne eines weltweiten Strategie- und Kompetenzzentrums für Sitzsysteme "auch weiterhin eine zentrale Rolle".



Die Erfolgsgeschichte des Geschäftsbereichs Sitzsysteme startete im Jahr 1979 mit der Produktion der ersten elektrischen Sitzverstellung. Seitdem wurde die Sitz-Expertise in Coburg stetig ausgebaut. Inzwischen beliefert Brose über 40 Automobilhersteller und zehn Zulieferunternehmen weltweit mit innovativen Sitzsystemen.



Auch Periklis Nassios freut sich nach eigenen Worten auf neue Herausforderung in Bamberg: "Dank der Rotation kann ich meine langjährige Vertriebs- und Kundenerfahrung nun zur Weiterentwicklung des Einkaufs einbringen." Und: "Ich freue mich darauf, ein sehr gut aufgestelltes Ressort übernehmen zu dürfen. Die anstehenden Herausforderungen möchte ich gemeinsam mit unseren kompetenten Mitarbeitern und Lieferanten meistern und auch in Zukunft den Erfolg der Brose Gruppe mitgestalten".

Rund 200 Brose Mitarbeiter steuern im strategischen Einkauf in Bamberg die Geschäftsbeziehungen zu mehr als 4500 Lieferanten weltweit. In Summe arbeiten weltweit rund 600 Mitarbeiter in der Einkaufsfunktion. 2016 kaufte Brose Teile für rund 4,7 Milliarden Euro in 50 Ländern in vier Kontinenten ein. 2017 wird ein Einkaufsvolumen von rund 5 Milliarden Euro erwartet. "Unser globales Wachstum und der Technologiewandel auf der Produktseite betreffen natürlich auch den Einkauf. Wir werden die Lokalisierung der Beschaffung von Bauteilen nahe zu unseren Produktionsstätten intensivieren. Nicht minder wichtig ist die Erweiterung unseres Lieferantenportfolios für Zukunftstechnologien", betont der künftige Einkaufs-Geschäftsführer Nassios.



Zwei Männer mit sehr viel Brose-Erfahrung

Periklis Nassios Der gebürtige Grieche studierte Maschinenbau an der Technischen Universität Darmstadt und begann 1991 bei Brose als Projektleiter für den Vertrieb für französische Automobilhersteller. Ab 1997 betreute er als Kundenteamleiter verschiedene Automobil- und Sitzhersteller, seit 2001 war er zudem Stellvertreter des Geschäftsführers Sitzverstellungen. Seit 2006 leitet der heute 56-Jährige das Sitzsystem-Geschäft und ist Mitglied der Brose-Geschäftsführung.

Sandro Scharlibbe Der heute 47-Jährige studierte Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Coburg und begann 1996 bei Brose als Vertriebsmitarbeiter. Nach verschiedenen

leitenden Positionen im Geschäftsbereich Sitzsysteme war er von 2010 bis 2012 für die Entwicklung und den Einkauf von Antrieben für Fensterheber, Sitz- und Schließsysteme verantwortlich. Seit 1. Juli 2012 verantwortet er als Geschäftsführer das Beschaffungsmanagement der Brose Gruppe.