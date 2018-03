Tapferes Schneiderlein in der Coburger Reithalle

Die Suite des ungarischen Komponisten Tibor Harsányi hatte als"Concert for Kids" im November 2013 Premiere auf der Werkstattbühne in Cortendorf gefeiert - wenige Wochen nach dem Wasserschaden im Landestheater.





Die Wiederaufnahme feiert ihre erste Aufführung am Samstag im Theater in der Reithalle (Beginn 15 Uhr). Den Part des Erzählers übernimmt Stephan Mertl. Den musikalischen Part gestalten Instrumentalisten des Philharmonischen Orchesters.





Die Vorlage für diese musikalische Suite liefert das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm, Jeder richtige Held muss erst einmal drei Prüfungen bestehen, bevor er die Prinzessin heiraten kann: Und so bekommt es das tapfere Schneiderlein mit zwei grimmigen Riesen, einem scheuen Einhorn und sogar einem rasenden Wildschwein zu tun.







Concert for Kids "Das tapfere Schneiderlein", Theater in der Reithalle, Wiederaufnahme Samstag, 24. März, 15 Uhr; 25. März, 7. April, 15 Uhr, 8. April, 11 Uhr



Tickets Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse