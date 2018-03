Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer moderiert Medienpreis 2018 in Coburg

Prominent besetzte Jury





Große Ehre für den Medienclub Coburg: Die siebte Ausgabe des Coburger Medienpreises im Juni wird in diesem Jahr von Jan Hofer moderiert, Chefsprecher der ARD-Tagesschau. Zudem findet die Veranstaltung erstmals in der HUK-Coburg auf der Bertelsdorfer Höhe statt. Das hat der Medienclub Coburg jetzt bestätigt. Demnach werden auch in diesem Jahr drei nationale Preise vergeben und drei Auszeichnungen für Bewerber aus Oberfranken. Der Preis ist mit insgesamt 3750 Euro dotiert.Der Coburger Medienpreis hat sich in den ersten Jahren seines Bestehens zu einer festen Größe in der Medienlandschaft entwickelt. Neben zahlreichen regionalen Preisträgern von Verlagshäusern, Medien und Kreativagenturen aus Oberfranken holten sich die nationalen Preise Vertreter angesehener großer Medien aus ganz Deutschland, wie dem MDR, dem NDR oder dem BR, der SZ, dem Zeit-Magazin oder der FAZ, die sich einen der begehrten Preise in den drei Kategorien Wellenschläger, Schöpfung und Nachwuchs sicherten.In der Jury sitzen in diesem Jahr mit Andreas Leopold Schadt, Tatort-Kommissar und einer der Hauptdarsteller in der in diesem Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Reihe "5 vor 12", Thomas Nagel von der Akademie für Neue Medien Kulmbach und Prof. Dr. Andre Haller, Kommunikationswissenschaftler der Universität Bamberg. Neben ihnen wird auch Staatsministerin Melanie Huml in ihrer Funktion als Vorsitzende von Oberfranken Offensiv eine Laudatio halten. Auch die Metropolregion Nürnberg und als Hauptsponsoren die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg/Stadtmarketing und das Unternehmen Schumacher Packaging sind als Partner mit an Bord, ebenso viele regionale Medienunternehmen aus ganz Oberfranken und Südthüringen.Bewerben können sich Mitarbeiter aus Hörfunk, Film und Fernsehen, Print- und Onlinemedien sowie Kreative wie zum Beispiel aus Werbeagenturen oder selbstständige Grafik- und Webdesigner und andere kreativ Tätige. Die Bewerbung ist ausschließlich online möglich unter www.coburger-medienpreis.de . Bewerbungsschluss ist Sonntag, 15. April 2018, teilt Wolfram Hegen, Zweiter Vorsitzender Medienclub Coburg, mit.Tickets im freien Verkauf für die Preisverleihung am 14. Juni mit Jan Hofer, zahlreichen Gästen und Showeinlagen und einer After-Show-Party sind ab Ende April erhältlich.GOLDPARTNER/ HauptsponsorenWirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg/ StadtmarketingSchumacher PackagingSILBERPARTNER/ SponsorenOberfranken offensivHUK CoburgBRONZEPARTNER/ UnterstützerAkademie für Neue MedienAudio LogoAutohaus Gelder & SorgBayMEBrauhaus LeikeimCOBURGER - Das MagazinCoburger TageblattEuropäische Metropolregion NürnbergEventworksFrischecenter WagnerGenussregion Coburger LandiTVCoburgLasco Umformtechnikmarket & technology. management consultingNECTVNeue PresseRadio EINSSparkasse Coburg - LichtenfelsStudio FreeseSüc//dacorSüdthüringer RegionalfernsehenTV OberfrankenWerbeagentur MarkatusJury und Laudatoren u.a.Melanie Huml, Staatsministerin und Vorsitzende Oberfranken OffensivProf. Dr. Andre Haller, Kommunikationswissenschaftler, Otto-Friedrich-Universität BambergAndreas Leopold Schadt, Schauspieler, u.a. Tatort-Kommissar,Thomas Nagel, Akademie für Neue Medien Kulmbach