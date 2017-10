Tagesklinik in Coburg hat an Bedeutung nichts verloren

Seit nunmehr 20 Jahren besteht die Tagesklinik für Erwachsenenpsychiatrie der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) in Coburg. Am vergangenen Samstag wurde das Jubiläum mit einem Fachtag gebührend gefeiert. Dabei wurde einmal mehr deutlich: Flächendeckende teilstationäre Angebote haben in den vergangenen Jahren gerade im psychiatrischen Bereich nichts von ihrer Bedeutung verloren.



"Die Tagesklinik in Coburg ist ein wichtiger Baustein bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Leiden in unserer Region. Sie stellt eine wertvolle Ergänzung zu unseren vollstationären Versorgungsangeboten in Kutzenberg, Bayreuth und Rehau dar", begrüßte Bezirksrätin Elke Protzmann (CSU) die anwesenden rund 50 Gäste. Elke Protzmann war in Vertretung von Bezirkstagspräsident Günther Denzler zum 20. Jubiläum der Tagesklinik am Gustav-Hirscheld-Ring in Coburg gekommen, da die Bezirke in Bayern für die psychiatrische Versorgung der Bevölkerung zuständig sind. Die Tagesklinik in Coburg habe eine Vorreiterrolle in Oberfranken eingenommen, als sie 1997 in Betrieb ging. Erst einige Zeit später seien weitere derartige teilstationäre Angebote geschaffen worden: In Bamberg (2006), Rehau (2007) Kutzenberg (2008) und vor kurzem auch in Kronach (2017), erinnerte die Bezirksrätin.



Inzwischen Volkskrankheiten

Katja Bittner, Vorstand der GeBO, veranschaulichte die Bedeutung der Psychiatrie mit einer beeindruckenden Zahl: Nach Berechnungen der Krankenkassen leidet jeder vierte Deutsche einmal in seinem Leben an einer psychischen Erkrankung. Das sind 18 Millionen Menschen bundesweit, auf Oberfranken heruntergebrochen gut 250.000. "Damit zählen psychische Erkrankungen in Deutschland inzwischen zu den Volkskrankheiten und den Hauptursachen für Krankschreibungen und frühzeitige Berentungen. Tendenz steigend", warte Bittner, das Problem zu verharmlosen.



Im weiteren Verlauf des Tages standen Vorträge von hochkarätigen Fachleuten aus dem Bereich der Psychiatrie auf dem Programm. Prof. Thomas Kallert, Ärztlicher Direktor der GeBO, erläuterte auf Grundlage einer europäischen Studie, an der er als verantwortlicher Leiter einer Tagesklinik selbst teilgenommen hatte, wie bedeutsam teilstationäre Angebote bei der Therapie von psychischen Krankheiten sind. Das soziale Funktionsniveau sei im Nachgang einer teilstationären Therapie sogar besser als bei einer vollstationären Behandlung im Krankenhaus. Die Hemmschwelle, sich in einer Tagesklinik behandeln zu lassen, sei wesentlich geringer, der Bezug zum familiären Umfeld könne leichter aufrechterhalten werden.



Bayern habe in diesem Bezug noch Nachholbedarf stellte der Mediziner fest, der viele Jahre lang in Sachsen tätig war. "Umso mehr freut es mich, dass es gerade in Oberfranken eine gute tagesklinische Versorgung gibt. Mit der neuen Tagesklinik in Kronach konnten wir eine Versorgungslücke schließen", so Prof. Kallert. Auch die Patienten seien von dem Angebot überzeugt: Nach einer europaweiten Befragung würden sich 82 Prozent der Patienten bei psychiatrischen Leiden wieder in einer Tagesklinik behandeln lassen, bei stationären Aufenthalten liegt die Quote indes bei knapp 60 Prozent.



Höhere Therapiedichte

Dies liege auch daran, dass die Therapiedichte in der Tagesklinik höher ist als bei einem stationären Aufenthalt. "Eine psychiatrische Tagesklinik ist eben gerade keine psychiatrische Behandlung light", verdeutlichte der Ärztliche Direktor mit Blick auf so manche Vorurteile. Zudem würden die Patienten den strukturierten Tagesablauf, die ambulante Nachsorge, den Kontakt mit anderen Patienten in Gruppentherapien sowie den stark patientenzentrierten Ansatz in der Tagesklinik ganz besonders schätzen.



Ein Vortrag von Prof. Kneginja Richter, Oberärztin am Klinikum Nürnberg, zur transkulturellen Psychiatrie sowie von Dr. Iris Matzner, Oberärztin am Bezirksklinikum Obermain, rundeten das Programm der Jubiläumsfeier ebenso ab, wie Führungen durch die Tagesklinik und Impulsvorträge von Mitarbeitern der Coburger Tagesklinik für Erwachsenenpsychiatrie. "Wir möchten heute feiern, aber mit einem Erfahrungsaustausch auch fachliche Impulse setzen", bilanzierte Bezirksrätin Elke Protzmann schon zu Beginn des Tages. Dieses Ziel wurde auf jeden Fall erreicht.