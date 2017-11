Studenten informierten sich in Coburg

Zum zehnten Mal fand die Campus-Messe an der Hochschule Coburg statt. Nicht nur Studenten können hier nach dem neuen Traumjob suchen.

Größere Messestände und eine eigene App: Das waren die Besonderheiten im Jubiläumsjahr der Campus-Messe. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Coburg lädt die Hochschule jedes Jahr Unternehmen und Einrichtungen ein, damit sie sich den Studierenden präsentieren können. "Nur wenn die Absolventen hier einen zukunftsfähigen Job finden, bleiben sie in der Region", betonte Andreas Engel, Vizepräsident der IHK zu Coburg.

Mit jährlich rund 1000 Absolventen leistet die Hochschule einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchssicherung der heimischen Industrie. 82 Aussteller haben dieses Jahr an der Messe teilgenommen. 15 davon präsentierten sich auf dem Campus Design, die anderen auf dem Hauptcampus in der Friedrich-Streib-Straße. Vor einem Jahr gab es erstmals einen Messebetrieb an beiden Standorten. "Wir wollen den Studierenden aus allen Studiengängen die Möglichkeit geben, Arbeitgeber kennenzulernen", erklärt Christian Erkenbrecher, Leiter des Career Service der Hochschule. Am Campus Design können sich deshalb Aussteller vorstellen, die vor allem nach Bauingenieuren, Designern, Architekten oder Innenarchitekten suchen.

Die CampusMesse ist aber nicht nur Karrieremesse für Studierende. "Prinzipiell können alle Akademiker aus der Region hier Kontakte knüpfen", sagt Erkenbrecher. In der eigens für die Messe entwickelten App konnten sich die Besucher schon im Vorfeld über die Unternehmen und deren Angebote informieren.