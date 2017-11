Stromausbeute bei Welsberg ist zufriedenstellend

Bürger, die sich am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Schleicher Informationen zur Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs, erhofften, müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Itzgrund, Werner Thomas (SPD), informierte, gibt es zu dem umstrittenen Thema eine Sonderveranstaltung am 12. Dezember in der Aula der Bodelstadter Schule. Die Verwaltung und der Gemeinderat haben sich laut Thomas in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema befasst, mit dem Ziel, die Bürger möglichst wenig zu belasten. "Wir denken, dass wir auf einem guten Weg sind ", sagte Thomas bei der Bürgerversammlung in Schottenstein. Dennoch wollten Bürger am Donnerstag bereits nähere Informationen, einige machten ihren Unmut Luft. Der Bürgermeister zeigte Verständnis dafür, dass die Emotionen hochkochen, er bat aber um Geduld.



Wie Thomas informierte, sei die Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Itzgrund entgegen der Prognosen in den vergangenen 15 Jahren konstant geblieben. Es gebe erfreulicherweise wieder mehr Geburten, nachdem die Geburtenrate im Jahr 2009 einen Tiefstand erreicht habe. "Im Itzgrund steigen die Geburten sogar überproportional", freute sich Thomas. Dies sei insofern auch wichtig, da davon die Bildung einer Grundschulklasse abhänge. Seit sieben Jahren werden die Kinder in der Bodelstadter Schule in einer Kombiklasse unterrichtet. Die Hälfte der Kinder besucht laut Thomas die Mittagsbetreuung, und auch die Ferienbetreuung werde sehr gut angenommen.



Gutverdiener ziehen in die attraktive Wohngemeinde

Der Gemeindeteil Gleußen führt in der Einwohnerentwicklung, gefolgt von Schottenstein und Kaltenbrunn. "Die Gemeinde Itzgrund ist eine attraktive Wohngemeinde", freute sich das Gemeindeoberhaupt. Viele Gutverdiener hätten im Itzgrund ihren Wohnsitz, was wiederum Einkommenssteuer in die Kommune bringe, die ja nicht so finanzstark sei. Thomas informierte weiterhin über herausragende Projekte der Jahre 2016 und 2017, zu denen die Dorferneuerung zählt. Im Gemeindeteil Herreth wurde der Radweg bis zur Zigeunerlinde ausgebaut und das renovierte Backhäuschen eingeweiht. Die Breitbanderschließung, so der Bürgermeister, weise noch einige Lücken auf, die mit Hilfe von Förderprogrammen geschlossen werden sollen. Das Feuerwehrhaus im Gemeindeteil Herreth konnte im Mai 2017 eingeweiht werden. Eine großes Thema war der Windpark Bürgerwald bei Welsberg, der im Juli dieses Jahres ans Netz ging. Wie Thomas informierte, sei einem ersten Zwischenbericht von "Green City Energy" zufolge die Stromerzeugung sogar besser als prognostiziert. "Das ist ein sehr positiver Trend."



Itzgrundmarkt wird am Freitag eingeweiht

In Kürze, am Freitag, 1. Dezember, wird der neue Itzgrundmarkt eingeweiht. Mit über 300 Quadratmetern Verkaufsfläche ist dies der größte Dorfladen in der Region. Bereits seit 14 Tagen können die Bürger beim Bäcker und Metzger ihre Waren einkaufen und im kleinen Café verweilen.



Die Umbaumaßnahmen an der Kläranlage, sagte Thomas auf Nachfrage, seien noch nicht ganz abgeschlossen. Es folgten noch sicherheitstechnische Maßnahmen.