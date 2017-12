Streit um Abendessen in Coburg eskaliert: Frau geht auf Schwiegermutter los

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einer Familienstreitigkeit gerufen. Eine 54-Jährige war mit ihrer Schwiegermutter über das Abendessen in Streit geraten und hatte die 80-jährige in dessen Verlauf zu Boden gestoßen und mit der flachen Hand zweimal in das Gesicht geschlagen. Dies berichtet die Polizei.



Die Aggressorin und ihr Ehemann wurden nach polizeilicher Aufnahme des Sachverhalts der Örtlichkeit verwiesen.