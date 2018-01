Streit bei Silvesterparty im Kreis Coburg: Metallstuhl auf Schwangere geworfen

Zwei Frauen sind bei einer Silvesterfeier in der Hutstraße in Neustadt gegen 20 Uhr in Streit geraten, wie die Polizei berichtet. Eine 28-Jährige nahm daraufhin einen Metallstuhl und schmiss diesen in Richtung ihrer schwangeren 26-jährigen Kontrahentin. Die jüngere Frau wurde im Bereich ihres Bauches gestreift. Sie begab sich sofort ins Klinikum Sonneberg, welches sie kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Eine Gefahr für das Kind konnte ausgeschlossen werden.Die 28-Jährige Dame erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.