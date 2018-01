Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" feiert Premiere in Coburg

Bei Igor Strawinsky "Die Geschichte vom Soldaten" führt Amelie Elisabeth Scheer Regie, die damit ihre erste eigene Inszenierung in Coburg präsentiert (Beginn: 20 Uhr).





"Gelesen, gespielt und getanzt" heißt es im Untertitel. Auf Anregung von Strawinsky schrieb der Schweizer Schriftsteller Charles Ferdinand Ramuz 1918, als der Erste Weltkrieg noch andauerte, den Text, basierend auf einer russischen Märchensammlung von Alexander Afanasiev. Ein Soldat (gespielt von Schauspieler Valentin Kleinschmidt) ist auf dem Weg zu seiner Mutter und seiner Geliebten in sein Heimatdorf, da er vierzehn Tage Urlaub hat.





Bei einer Rast packt er seine verstimmte Geige aus und spielt darauf. Da erscheint der Teufel (dargestellt von Schauspielerin Friederike Pasch) und bietet ihm zum Tausch gegen die Geige ein Buch an, das seinem Besitzer großen Reichtum verspricht und der Soldat willigt ein.





Als der Soldat einige Tage später in seinem Dorf ankommt, muss er feststellen, dass ihn niemand mehr erkennt - nicht drei Tage, drei Jahre sind vergangen. Er erkennt, dass er dem Teufel ins Netz gegangen ist.





Als der Soldat erfährt, dass die Prinzessin krank ist und ihr Vater dem, der sie gesund macht, seine Tochter zur Frau gibt, begibt er sich zum Palast.





Dort trifft er auf den Teufel mit der Geige, schafft es, ihn betrunken zu machen, nimmt ihm das Instrument ab und heilt mit seinem Spiel die Prinzessin (getanzt von Chih-Lin Chan und Mireia Martinez Pineda). Der Teufel droht daraufhin dem Soldaten: Er darf sein Heimatdorf nicht mehr betreten, sonst holt er ihn in die Hölle. Aber der Soldat missachtet diese Drohung.



In der Coburger Inszenierung ist das Werk Zeit und Raum enthoben, die Handlung in einen Zirkus versetzt, was sich auch im Bühnenbild und in den Kostümen (Ausstattung: Susanne Wilczek) widerspiegelt. "Wir haben versucht, das Märchenhafte in Bilder umzusetzen, um so den Zauber beizubehalten", erklärt Regisseurin Amelie Elisabeth Scheer ihr Konzept und verweist darauf, "dass dieses Märchen einen Realitätsbezug hat und sich so sämtliche Geschehnisse auch auf diese übertragen lassen." Verantwortlich für die Choreographien dieser Neuinszenierung ist Ballettdirektor Mark McClain.



Das Orchester in kleiner Besetzung (bestehend aus sieben Musikern) wird von Paul Willot-Förster, Solorepetitor am Landestheater, geleitet. - Kartenvorverkauf: Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkassen. ct