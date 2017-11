"Strabs" hält auch in Untersiemau Einzug

Jetzt hat auch die Gemeinde Untersiemau ihre Straßenausbaubeitragssatzung. Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Rathaussaal folgte das Gremium der Empfehlung des Finanz- und Personalausschusses und stimmte der "Strabs" zu. So wurde die Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen in der Entwurfssatzung mit 16:1 Stimmen beschlossen.



Dieses Satzungetüm ist genauso monströs wie die Langform von "Strabs". Die Erlassung sei aber nicht zu umgehen gewesen, stellte Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) fest. Bei der Ausarbeitung der Satzung habe man das Äußerste herausgeholt und so viele bürgerfreundliche Elemente wie möglich eingebaut. "Was wäre, wenn wir uns weigern würden?", fragte er sich und beantwortete die Frage gleich selbst: "Spätestens in ein paar Jahren, wenn die wirtschaftliche Lage schlechter werden sollte, könnten wir dies bereuen."



Versammlung zum Thema am 5. Dezember

Die Gemeinde hoffe jedoch, dass sich der Landtag mit der Satzung noch einmal befassen werde. So könnte dieser brisante Punkte vielleicht abschwächen und bürgerfreundlicher gestalten. Man könne sich dem Gesetz nicht verwehren, sagte Rosenbauer. Dieses könne sogar Vorteile bringen hinsichtlich diverser Planungen für die Zukunft, ist die Ansicht des Bürgermeisters. Der geschäftsführende Beamte Rolf Reisenweber erläuterte die einzelnen Punkte, bevor sich die Räte äußerten. Übrigens ist am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Schulaula Bürgerversammlung. Da können die Einwohner nachfragen.



Die Fraktionssprecher des Gremiums betonten, dass sie mit einem gewissen Bauchgrimmen zugestimmt hätten. "Dabei haben wir versucht, das Beste zum Wohle der Bürger herauszuholen", sagte Uwe Wenzel (CSU). Bevor uns etwas aufgestülpt wird, was noch schlechter ist, haben wir uns so entschieden." Gerhard Lehrfeld (SPD) stellte fest: "Wir haben uns für das kleinere Übel entschieden. Ein Übel bleibt es trotzdem. Eine gerechte Lösung ist es jedenfalls nicht!"

"Dass diese Satzung keiner haben will, darüber sind wir uns einig", meinte Wilhelm Kirchner (FW). "Genau wissen wir nicht, was auf uns zukommt und hoffen, dass der ein oder andere Punkt vom Land noch modifiziert wird!" "Bevor uns eine fremde Satzung aufdiktiert wird", stellte Andrea Schiele-Eberlein (UWG) fest, "haben wir uns große Gedanken gemacht, wie wir den Bürgern helfen können!"



Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Wilhelm Kirchner trug dem Gremium das Ergebnis der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2015 sowie Anmerkungen des Berichtes vor. Wie Kirchner feststellte, könne er weiterhin von einer erfreulichen Entwicklung berichten. Es wurden folgende Ergebnisse festgestellt: Der Verwaltungshaushalt schloss bei Solleinnahmen und -ausgaben mit 7,3 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit 6,6 Millionen Euro ab. Der Gemeinderat erkannte die Jahresrechnung 2015 in vorliegender Form an und beschloss die Entlastung. Bei dieser Beschlussfassung war der Bürgermeister ausgeschlossen.



Der Auftrag der Arbeiten für den Bau von weiteren Parkplätzen am Freizeitgelände Untersiemau wurde mit 16:1 Stimmen vergeben. Diesen erhält die Firma Staubitzer (Untersiemau) in der Variante "Rasenwabe" mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von gut 16.000 Euro. Vier Unternehmen waren angeschrieben. Weiterhin wurde dem vorgestellten Beleuchtungskonzept für das Areal sowie einer beleuchteten Fontane Im Schlossteich mit 14:3 zugestimmt. Ebenso beschloss das Gremium, ebenfalls mit 14:3 Stimmen, für die Beleuchtungskonzepte entsprechende Angebote einzuholen. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf etwa 16.000 bis 17.000 Euro.



Gemeinderat in Kürze

- Bürgermeister Rolf Rosenbauer wird beauftragt, die Mitwirkung der Gemeinde im Rahmen des Mobilfunkpaktes II bei den Netzbetreibern zu beantragen. Dazu gehören auch Überprüfung von Alternativstandorten im Zusammenhang mit dem Neubau eines Stahlbetonantennenträgers (Funkmast).



- Dem Entwurfsplan für den dritten Bauabschnitt im Baugebiet "Herrenleite", Birkach am Forst, wurde zugestimmt. Architekt Ulrich Kühnel erläuterte das Vorhaben, das im Jahr 2000 mit 52 Bauplätzen startete und inzwischen auf 70 Areale angewachsen ist.



- Auch der Entwurfsplanung für den dritten Bauabschnitt "Gewerbegebiet Süd", die von Ingenieur Jürgen Kittner vorgestellt wurde, stimmten die Räte zu.



- Die notwendige Sanierung der Scheune in der Mitte von Scherneck soll an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben werden. Der Bürgermeister wurde daher ermächtigt, im Rahmen der durchgeführten Kostenschätzung in Höhe von rund 31.000 Euro die Arbeiten zu vergeben.