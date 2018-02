Stoscheks 550-PS-Flitzer geht in Serie

Das war eine gute Woche für den Coburger Unternehmer Michael Stoschek. Noch bevor am Freitag bekannt wurde, dass sein Traum von einem "Globe"-Theater wohl wahr wird, erreichte ihn die Nachricht, dass der von ihm und seinem Sohn entwickelte "New Stratos" in Serie geht. In eine limitierte Kleinserie. Wie die New Stratos GbR mitteilt, wurde mit der Manifattura Automobili Torino (MAT) vereinbart, 25 Exemplare zu produzieren.



Der New Stratos wurde von Michael Stoschek, dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung der in Coburg ansässigen Brose-Gruppe, entwickelt und von Pininfarina gebaut. Nun erhielt MAT die Lizenz, maximal 25 Fahrzeuge herstellen und verkaufen zu dürfen.



Wie es in der Mitteilung der New Stratos GbR heißt, habe Paolo Garella, CEO von MAT und früherer Leiter des New Stratos Projektes, von Michael und Maximilian Stoschek die Berechtigung erhalten, den New Stratos unter Verwendung des gleichen Designs und der Technologie ihres Fahrzeugs nachzubauen.



Die 25 Exemplare werden weltweit angeboten. Verschiedene Optionen und Varianten stehen zur Auswahl. "Die Basis-Plattform ermöglicht die Kreation eines GT-Rennwagens, einer speziellen Safari-Version, aber auch eines kompetenten Supersportwagens für den täglichen Gebrauch", heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "Das markante Design des New Stratos folgt den Linien seines weltbekannten Vorgängers. Es bietet aber eine neue aufregende Interpretation des berühmtesten und erfolgreichsten Rallyewagens der Vergangenheit."



Das klassische und einfache Fahrzeuginterieur sei "das perfekte Beispiel eines effizienten und maßgeschneiderten Designs". Es übernehme die charakteristischen Eigenschaften des Originalfahrzeugs, wie zum Beispiel die Ablage für die Helme in den Türen und unterstütze gleichzeitig die "Seele des Fahrzeugs und seine Mission, ein neues erfolgreiches Rallyeauto zu sein".



Stoschek freut sich

Michael Stoschek kommentierte den Vertragsabschluss wie folgt: "Ich freue mich, wenn weitere leidenschaftliche Autoliebhaber erleben können, wie der Nachfolger des faszinierendsten Straßensportwagens der 70er- Jahre mit seinem Design und seinen Fahrleistungen auch heute noch Maßstäbe setzt." Paolo Garella ergänzt dazu: "Wir werden mit dem New Stratos ein extrem raffiniertes Fahrzeug für den täglichen Einsatz liefern, das aber auch Spannung und aufregenden Spaß auf kurvigen Straßen verheißt." MAT werde den New Stratos in all seinen Varianten auf dem Genfer Autosalon präsentieren. Dort werden dann auch die Preis- und Lieferkonditionen bekannt gegeben.