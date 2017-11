Stoschek möchte (noch) nicht Ehrenbürger sein

Die Erklärung der Stadt im Wortlaut:

"Der Stadtrat zu Coburg hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 beschlossen, den Coburger Unternehmer Michael Stoschek - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Brose-Gruppe - aufgrund seiner Verdienste sowie vielfältigen Engagements für seine Geburtsstadt mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Coburg zu ehren.



Über diese hohe Auszeichnung seiner Aktivitäten hat er sich sehr gefreut, ließ er Oberbürgermeister Norbert Tessmer in einem persönlichen Gespräch wissen. Jedoch hält er die höchste Ehrung, die der Stadtrat zu vergeben hat, zurzeit für sich noch nicht gerechtfertigt.



"Frühere mit dieser Ehrung ausgezeichneten Unternehmer waren älter als ich", so Michael Stoschek.



Daher hat er den Oberbürgermeister gebeten, für den Fall dass man ihn auszeichnen wolle, eine nicht so hohe Form der Ehrung zu wählen.



"Diesem Wunsch müssen wir respektieren", so Oberbürgermeister Norbert Tessmer."