Stimme für Frauenrechte erhebt sich laut in Coburg

von HELKE RENNER

Dass sie Schwestern im Geiste sind, sagt schon der Name des Serviceclubs: Soroptimist (vom lateinischen "sorores optimae", was so viel wie "die besten Schwestern" heißt). Der Zusatz "international" steht für eine weltweite Vernetzung. Soroptimist International (SI) gibt es in 58 Ländern. Der Coburger Club wurde im September 1997 im Riesensaal der Ehrenburg gechartert. 22 Frauen haben ihn ins Leben gerufen, heute sind es 33, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen einsetzen. Zu den Gründerinnen gehört Annette Hildebrandt. Wie ihr Ehemann, der Mitglied im Lions-Club ist, wollte auch sie gesellschaftspolitisch aktiv sein. Als sie erfuhr, dass es in Bamberg einen SI-Club gibt, hat sie Kontakt aufgenommen, in Coburg Frauen angesprochen und angeschrieben. "Zwei Jahre später waren wir dann schon 22. Die Chemie stimmte von Anfang an und wir haben auch heute kaum Fluktuation", erzählt Annette Hildebrandt. Sie habe festgestellt, dass mit den Frauen über Themen sprechen konnte und kann, die sie interessieren. "Der charitative Gedanke, um den es bei Soroptimist International geht, ist mir wichtig." Und dass es um die Förderung von Frauen und Kindern, um bessere Bildung geht. "Unser gesellschaftspolitischer Anspruch wuchs mit der Zeit." Zu den ersten Aktivitäten des SI Coburg gehörte die Einrichtung der sogenannten Müslitheke und der Hausaufgabenbetreuung im "Domino" für Kinder, die nach der Schule kein Mittagessen bekamen. Ende 2000 übernahm dann die Stadt die Kosten für die Betreuung.



Eine Frau der ersten Stunde ist auch Elisabeth Meisinger. "Mir gefällt an unserem Club der Mix aus unterschiedlichem Alter, Beruf und kulturellem Hintergrund", sagt sie. Zu den Grundsätzen von Soroptimist International gehört, dass die Clubschwestern berufstätig sind und sich gesellschaftlich engagieren. Man kann sich nicht selbst für eine Mitgliedschaft entscheiden, sondern wird angesprochen. Und erst nach fünf Jahren kann eine Frau aufgenommen werden, die den gleichen Beruf wie eine Clubschwerster hat. Das garantiert Vielfalt. "Ich finde es gut, dass wir uns immer wieder gegenseitig befruchten. Allein kann man kaum etwas bewirken, aber zusammen und international. Die Stellung der Frau in allen Facetten ist uns wichtig." Mit dem Projekt SI LEaR (Soroptimist International Leadership, Education an Responsibility) zum Beispiel werden Frauen mit Führungspotenzial gefördert. Aber es gehe nicht nur um gleiche Chancen im Beruf, sondern auch darum, Gewalt gegen Frauen und Kinder zu verhindern, stellt Elisabeth Meisinger fest. Deshalb unterstützt SI Coburg seit Jahren auch die Arbeit des Frauenhauses. "Und als Gefäßchirurgin setze ich mich insbesondere gegen Genitalverstümmelung ein", ergänzt sie.



Helga Brachmann gehört seit 2004 dem Serviceclub an. Ihr liegt ein Projekt in Kenia besonders am Herzen, das der Verein Asante ins Leben gerufen hat: "Engel für Afrika" - Hilfe zur Selbsthilfe für Frauen. "Wir von Soroptimist International Coburg haben dort Patenschaften übernommen und schon viele positive Rückmeldungen bekommen." Und weil es den Frauen auch um die Nachhaltigkeit der unterstützten Projekte geht, hat sich Helga Brachmann vor Ort angeschaut, wie bei "Engel für Afrika" gearbeitet wird. "Ich war sehr beeindruckt. Die Arbeit macht die Frauen ein Stück unabhängig."



Durch den Kontakt zu Elisabeth Meisinger hat Andrea Schiele-Eberlein den Serviceclub kennengelernt. Als Kandidatin für eine Aufnahme durfte sie an einem SI-Europakongress in Berlin teilnehmen. "Mir gefiel die Frauenpower." Seit 2013 ist sie nun Clubschwester. Für sie sind vor allem die Projekte vor Ort von Bedeutung. "Wir unterstützen zum Beispiel die Stadtteilmütter Wüstenahorn, ein Projekt der Caritas." Außerdem wurden mit Hilfe von Soroptimist International die Räume des Treffpunkts Kaleidoskop in Wüstenahorn, der vor der Schließung stand, renoviert, neu eingerichtet und ausgestattet. Darüber hinaus engagiert sich Andrea Schiele-Eberlein im Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt und für den neu eingerichteten Flüchtlingsgarten in der Spittelleite.



Gabriele Ketteler ist zurzeit Präsidentin des Coburger Serviceclubs. Diese Ämter werden alle zwei Jahre neu besetzt. "Mich motiviert, dass wir bei Soroptimist International die Möglichkeit haben, die Welt aktiv mitzugestalten", erläutert sie. Die weltweite Vernetzung der Clubs seien für sie bedeutsam. Immerhin gehört Soroptimist International als Nichtregierungsorganisation (NGO) dem Europarat an. Und im deutschen Frauenrat ist der Club auch vertreten. Das besondere Interesse der Präsidentin gehört zudem der Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die der Europarat 2011 verabschiedet und die in Deutschland erst im Juni dieses Jahres ratifiziert wurde.



Übrigens: Soroptimist International Coburg hat als erster Club angefangen, regionsübergreifend zu arbeiten, betont schließlich noch Elisabeth Meisingen. Ihm gehören auch Frauen aus den Landkreisen Lichtenfels und Hildburghausen an. Sie alle wollen am Wochenende das 20-jährige Bestehen von SI Coburg feiern. Dazu gibt es unter anderem am Samstag um 15.30 Uhr einen Festakt im Spiegelsaal der Ehrenburg. Um 18 Uhr hält Renate Matthei, Gründerin des Furore Musikverlags, in der Morizkirche einen Vortrag zum Thema "Die Musikerin/Komponistin im kirchlichen Raum" mit Musikbeispielen. Mitveranstalter ist hier die Gemeinde von St. Moriz. Darauf folgt ein Festbankett mit Ämterübergabe. Alle Veranstaltungen sind nur geladenen Gästen vorbehalten.



Ziele

Soroptimist International ist die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Sorores befassen sich mit Fragen der rechtlichen, sozialen und beruflichen Stellung der Frau und vertreten die Position der Frauen in der öffentlichen Diskussion. Sie setzen sich ein für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen. Sie agieren lokal, regional, national und global.



NGO

Soroptimist International hat als Nichtregierungsorganisation (NGO) allgemeinen Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und ist mit Repräsentantinnen bei verschiedenen UN-Unterorganisationen in New York, Genf, Wien und Paris vertreten.



Unterstützte Projekte in Coburg

"Müslitheke" und Hausaufgabenbetreuung für das "Domino"; "Die Katzen und Mrs. Murr" - bis heute aktuelles Puppentheater gegen sexuellen Missbrauch, das in Schulen aufgeführt wird; "Zurück ins Leben" hieß ein Förderpreis, den das Frauenhaus Coburg gewann; Mentoring-Programm, junge Frauen für Führungspositionen fit zu machen; "Double U - die etwas andere Eltern-Kind-Gruppe" für minderjährige Mütter oder Eltern aus sozial schwachem Milieu; "Ich bin ich - das ist klasse" - Präventionsprogramm für 35 Coburger Kinder aus suchtbelasteten Familien in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz; Finanzierung einer Anlage zum Brauchwasserrecycling in der Internatsschule Tiwi, Kenia; "Neue Wege und Möglichkeiten für Frauen im Alter" war das Motto des Förderpreises 2007. Ihn gewann das Awo-Haus am Bürglaßschlösschen; "Little smile" - Projekt für Waisen und missbrauchte Kinder in Sri Lanka in Zusammenarbeit mit Franziskaner-Pater Christoph Kreitmeir; "Rucksackprojekt", das zertifiziertes Arbeitsmaterial für Migrantenfamilien zur Sprachförderung im Elementarbereich fördert; ein "Schrebergarten für geflüchtete Frauen" wird mitfinanziert und "Los!Lesen!", eine Förderwoche für Lesekompetenz für alle Grundschulen. Das ist nur eine kleine Auswahl an Projekten. Zur Unterstützung der sozialen Arbeit wurde 2000 ein Förderverein gegründet.