Stephan Mertl und Matthias Straub legen in der Reithalle auf

"Stephan Mertl und Matthias Straub legen (sich einen) auf" lautet das Motto des Abends.

Damit erfüllen Stephan Mertl und Matthias Straub ein Versprechen, das sie ihrem Publikum nach dem großen Erfolg beim "Freistaat Coburg" im November an gleicher Stelle gegeben hatten.

Der Schauspieler und der Schauspieldirektor nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise von der Musik ihrer Jugend bis heute.



Beatles bis David Bowie

Angefangen bei den Beatles über Yes bis in die heutige Zeit mit Linkin Park. Außerdem dabei U2, Police, The Who, City, Pink Floyd, Kansas, Genesis (mit Peter Gabriel), Rush, Iron Maiden, Black Sabbath, Golden Earring, David Bowie und viele andere mehr.





Natürlich darf auch wieder getanzt werden, verspricht das Landestheater in seiner Einladung. Der Abend in der Reithalle werde auch mit der einen oder anderen Anekdote der beiden Akteure ergänzt, kündigt das Theater an.





Termin



Freistaat Coburg "Stephan Mertl und Matthias Straub leben (sich einen) auf" - Samstag, 17. Februar, 20 Uhr, Theater in der Reithalle



Vorverkauf Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse