Steinweg-Diskussion: Kritik an der CSU

Der Stadtrat hat am Donnerstag sowohl eine kommunale Videoüberwachung im Steinweg abgelehnt als auch eine Verlängerung der Sperrzeitverordnung. Damit ist aus Sicht der Coburger Jusos "nun endlich ein Schlussstrich gezogen unter die seitens der CSU/JC-Fraktion und einer SBC-Stadträtin angefeuerten und in Teilen unsachlich geführten Diskussion", wie es in einer Pressemitteilung heißt.



Die Jusos hätten sich eingehend mit der Thematik beschäftigt. Unter anderem habe man auch mit der Polizei gesprochen. Danach habe für die Jusos festgestanden, dass es keine rechtliche Grundlage für eine kommunale Videoüberwachung im Steinweg gibt und dass auch keine Sperrzeitverlängerung erforderlich ist. "Diese Gründlichkeit der Auseinandersetzung mit der Thematik hätten wir uns auch im Vorfeld von den Antragstellern der CSU/JC-Fraktion und der SBC-Stadträtin Frankenberger gewünscht", schreiben Bastian Braunersreuther und Can Aydin in der Stellungnahme. Denn CSU/JC und die SBC-Stadträtin hätten den Steinweg dadurch "unnötig in ein schlechtes Licht gerückt".



Als "kontraproduktiv" erachten die Jusos deshalb auch den Wunsch vieler Stadträte nach einer polizeilichen Videoüberwachung. Denn dies unterstelle, dass der Steinweg ein Kriminalitätsschwerpunkt sei. Die sinkende Anzahl der zur Strafverfolgung führenden Geschehnisse in den Jahren 2016 und 2017 spreche jedoch eine andere Sprache.



Und wie soll es jetzt im Steinweg weitergehen? "Nun gilt es aber den Blick nach vorne zu richten und das Sanierungsgebiet Steinweg unter Erhalt der Feiermeile Steinweg Stück für Stück voranzutreiben", schreiben dazu Braunersreuther und Aydin. Und weiter: "Für uns als Jusos im Stadtverband Coburg stand immer und steht auch weiterhin fest, dass der Steinweg in den Abend-/Nachtstunden der zentrale Ort, der zum weiterüberwiegenden Teil friedlich feiernden Jugend Coburgs ist, und auch in Zukunft bleiben wird. Eine Stadt, die auch für die Jugend attraktiv sein will, braucht auch Möglichkeiten der Abendgestaltung. Gerade als Studentenstadt, die Coburg sein will, gilt es hier Angebote vorzuhalten."



Aber auch als potenzieller Wohnraum in der Innenstadt sei der Steinweg durchaus von Relevanz, finden die Jusos. Wer sich allerdings für den "Wohnort Steinweg" entscheidet, dem müsse klar sein, dass an der Nutzung des Steinwegs als Coburgs Feiermeile "auf absehbare Zeit nicht zu rütteln ist."