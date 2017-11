1 / 1

Das Thema Europa stand im Fokus einer Autorenlesung, die jüngst in derKultur.werk.stadt in Neustadt zahlreiche Gäste in den Bann zog. Prof. Michael Gehlen (links) freute sich besonders, dass unter den Zuhörern seinehemaliger Geschichtslehrer Dietrich Hofmann war, dem er sehr viel zuverdanken habe. Foto: Martin Rebhan