Stand-up für Start-ups

Wie muss man sich den Abend vorstellen?

Andreas Kücker:

Was wollt ihr damit erreichen?

Wie läuft es genau ab?

Wer kann sich bewerben?

Bei "Pitch & Beer" (deutsch.: "Verkaufspräsentation und Bier") können Gründer und Startups am 12. April ab 19 Uhr im Bayrish Pub in Coburg ihre Idee einem breiten Publikum vorstellen. Neben einer Fachjury aus der Wirtschaft stimmen auch die anwesenden Gäste der Veranstaltung für ihren Favoriten. Jedes Startup hat genau acht Minuten Zeit, sich auf der Bühne zu präsentieren und die Anwesenden von seinem Konzept zu überzeugen. Danach können das Publikum und die Jury Fragen dazu stellen. Am Ende der Vorstellungsrunde wählt die Jury den Sieger des "Pitch & Beer" 2018 und übergibt den mit 2500 Euro dotierten Preis. Das Publikum wählt ebenso seinen Gewinner, der den Publikumspreis mit 500 Euro erhält.Andreas Kücker von der Gründer- und Digitalisierungsinitiative Zukunft.Coburg.Digital erklärt das Konzept näherWir wollen bewusst eine entspannte Atmosphäre schaffen und haben uns daher eine gemütliche Kneipe ausgesucht. Im Bayrish Pub an der Mauer in Coburg können alle Gäste bei einem frischen Bier und kleinen Snacks den Abend genießen und interessante Ideen und Gründer kennenlernen. Musikalisch wird das Ganze von zünftiger Musik umrahmt, wie es sich für ein bayerisches Pub gehört. Bei der Ermittlung der Sieger können wir auf Unterstützung des fränkischen Tatort-Kommissars Sebastian Fleischer aka Andreas Leopold Schadt bauen. Er wird launig als Moderator den Abend begleiten.Als Gründer- und Digitalisierungsinitiative Zukunft.Coburg.Digital möchten wir mit "Pitch & Beer" zum einen Gründern und Start-ups aus der Region Gelegenheit geben, sich der Öffentlichkeit und potenziellen Kunden zu präsentieren. An diesem Abend werden sie wertvolles Feedback zu ihrem Projekt erhalten, das sie sicher in ihrer Entwicklung voranbringt. Den lokalen Unternehmen stellen wir Teams mit innovativen, digitalen Lösungen vor, die vielleicht bald Einsatz in ihren Betrieben finden können. Hier möchten wir einfach ein bisschen inspirieren. Und wenn wir dann noch jemanden motivieren können, den Mut zur Gründung zu fassen und die eigene Idee selbstständig umzusetzen, wäre das für die Coburger Wirtschaftsregion doch richtig prima!Derzeit läuft die Bewerbungsphase bis 18. März, bei der Gründer ihre Idee bei Zukunft.Coburg.Digital einreichen können. Die vierköpfige Jury aus der lokalen Wirtschaft mit Mandy Mann (Innovationsmanagerin HUK COBURG) und Philipp Steinberger (Geschäftsführer Wöhner Elektrotechnische Systeme, Rödental), dem Gründerberater Carsten Rudolph (Beratungsagentur BayStartUP, München) und Gründer Ozan Durukan (meinwoody.de, Grub am Forst) wählt daraus die Kandidaten für den Pitch-Abend aus. Im Vorfeld können die Gründer auch einen kostenlosen Trainingsworkshop besuchen, der sie perfekt auf ihren Pitch vorbereitet und die Präsentation optimiert.Zugelassen sind Ideen, Gründer und Start-ups aus der Region, aber auch ganz Deutschland, die an innovativen, digitalen Lösungen im Business- und Consumer-Bereich arbeiten, bereits ein skalierbares Geschäftsmodell haben und nicht länger als fünf Jahre existieren. Das Bewerbungsformular und alle Infos sind auf www.pitchandbeer.de zu finden.