Stadt Coburg soll eigene Tochter bestrafen

Der Streit um die Fassade des von der städtischen Wohnbau neu errichteten Hauses Albertsplatz 4 hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Zunächst hatte ja Hans-Heinrich Eidt (FDP) beantragt, dass die Fassade geändert werden soll - und zwar so, wie es die Gemeinschaft Stadtbild Coburg für passender empfindet. Doch der Antrag wurde vom Stadtrat abgelehnt, weil sich das Gremium nicht dafür zuständig sah.



"Gravierende Missachtung"

Jetzt hat auch Klaus Klumpers (ÖDP) einen Antrag gestellt. Er möchte, dass die Stadtverwaltung gegen den Eigentümer des Hauses - also gegen die Wohnbau - ein Ordnungsgeld in Höhe von 50 000 Euro verhängt. Begründung: Die Fassadengestaltung missachte "gravierend" die Baugestaltungssatzung der Stadt Coburg. Außerdem wünscht sich Klumpers, dass Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wohnbau auf eine Umgestaltung der Fassade Einfluss nimmt.



Verwaltung soll gerügt werden

Klumpers will aber noch mehr: Der Stadtrat soll eine Rüge gegenüber der Bauverwaltung aussprechen - und zwar wegen "grober Verletzung der Sorgfaltspflicht". Und die Mitglieder des Bausenates soll auch noch gleich mitgerügt werden - "wegen mangelnder Kontrolle der Bauverwaltung in Bezug auf die rechtswidrige Gestaltung des Neubaus des Hauses Albertsplatz 4", wie Klumpers in seinem Antrag schreibt. ct