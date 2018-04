Stadt Coburg schreibt Förderpreis Musik 2018 aus

Junge Künstler der Jahrgänge 1988 bis 2004, deren Geburtsort, Wohnort oder Ausbildungsort Coburg ist beziehungsweise war, können ihr musikalisches Talent in diesem Wettbewerb unter Beweis stellen.



Das Bewerbungsverfahren läuft noch bis einschließlich 25. Mai und wird dieses Mal in neuer Art und Weise durchgeführt. Neben dem Ausfüllen eines Online-Bewerbungsformulars sind die Teilnehmer verpflichtet, eine Probe ihres musikalischen Könnens via Downloadlink auf dem Bewerbungsportal hochzuladen oder als CD per Post an die Kulturabteilung zu versenden.



Nach Bewerbungsschluss entscheidet eine fachkundige und unabhängige Jury über die Vergabe des Förderpreises. Die diesjährige Jury setzt sich zusammen aus Martin Emmerich, Uwe Friedrich, Nele Gramß, Joachim Rückert und Georg Zech.



Die Gewinner haben nicht nur die Möglichkeit ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 4500 Euro zu erhalten, sondern werden auch im Rahmen eines Preisträgerkonzertes am 21. Oktober (11 Uhr) vor Publikum auftreten. Rückfragen: Michael Engel (Tel.: 09561/89-2030, E-Mail: michael.engel@coburg.de).