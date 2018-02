Wohlbach verlässt die Abstiegsplätze

Die Wohlbacher Tischtennisspieler präsentieren sich 2018 bisher von ihrer besten Seite. In Leiselheim gelang dem TTC der zweite Auswärtssieg in Folge und er scheint bestens gerüstet für das "Vier-Punkte-Spiel" am nächsten Wochenende gegen Effeltrich.



TV Leiselheim -

TTC Wohlbach 2:6

Leiselheim war durch den Sieg der TTC-Herren in Weinheim vorgewarnt und stellte zum ersten Mal in dieser Saison seine stärkste Formation auf. Doch Wohlbach ließ sich davon nicht beirren. Jeder war voll motiviert und gewillt, die bestmögliche Leistung abzurufen. Das zeigte sich schon bei den Doppelspielen. Yevgeniy Christ und Grozdan Grozdanov gingen gegen Stehle/Anca gleich mit 2:0 in Führung. Auch Richard Vyborny und G. C. Foerster lagen gegen Stankevicius/Sriram, die in der laufenden Saison mit 6:0 noch ungeschlagen waren, mit 1:0 vorne. Vyborny/Foerster versäumten es jedoch, nach einigen Satzbällen den zweiten und dritten Satz für sich zu entscheiden und mussten diese jeweils in der Verlängerung abgeben.



Der vierte Abschnitt ging dann klar an die Wohlbacher, die auch im Entscheidungssatz noch 6:4 vorne lagen, aber urplötzlich keinen Ball mehr für sich entscheiden konnten.

Christ/Grozdanov mussten zwischenzeitlich den 2:2-Satzausgleich hinnehmen und lagen im fünften Satz schon 5:8 hinten. Sie behielten allerdings die Nerven und drehten die Partie noch. Damit war Wohlbach mit dem 1:1-Zwischenstand nach den Doppeln voll im Soll, und es lief auch in den Einzeln nach dem Geschmack der Gäste. Christ konnte gegen Stehle zwar nicht mithalten, doch Richard Vyborny war für den Youngster Anca wie eine Gummiwand. Er brachte selbst die härtesten Angriffsbälle zurück und stellte den 2:2-Spielstand zur Pause sicher.



Jetzt hieß es für den TTC weiter dranzubleiben und in den nächsten beiden Einzelspielen gegen eines der stärksten hinteren Paarkreuze der Liga mindestens ein Match zu gewinnen. Sowohl Grozdanov als auch Foerster zeigten eine souveräne Leistung, spielten taktisch hervorragend, ließen ihrem Gegner keine Chance und brachten Wohlbach zur Überraschung der Zuschauer mit 4:2 in Führung. Damit wäre mit einem Sieg von Vyborny gegen Stehle schon die Punkteteilung sicher gewesen.

Wie beim Heimspiel brauchte Vyborny den ersten Satz, um Stehle auszugucken. Die nächsten drei Sätze holte er mit all seiner Routine und brachte den fünften für den TTC.



Christ zeigt sich nervenstark

Parallel kämpfte Christ gegen Anca. In der Vorrunde hatte er in fünf Sätzen noch das Nachsehen. Doch auch er spielte trotz seiner Erkältung wie entfesselt und führte 2:0 nach Sätzen. Im dritten lag dann Anca 10:7 vorn, aber auch diesen Satz konnte Christ noch drehen und gewann mit 12:10 - der Sieg war perfekt.



Insgesamt eine ganz starke Leistung des Wohlbacher Teams, das jetzt leistungsmäßig offensichtlich dort angekommen ist, wo man die Mannschaft eigentlich schon zu Beginn der Saison eingestuft hatte. hb





Die Ergebnisse:



Doppel: Stehle/Anca - Grozdanonv/Christ 2:3 (9:11, 4:11, 11:4,11:2, 9:11), Stankevicius/Sriram - Vyborny/Foerster 3:2 (8:11, 17:15, 16:14, 7:11, 11:6)



Einzel: Stehle - Christ 3:0 (11:6, 11:9, 11:6), Anca - Vyborny 0:3 (10:12, 7:11, 5:11), Sriram - Foerster 0:3 (6:11, 5:11, 7:11), Stankevicius - Grozdanov 1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 3:11), Stehle - Vyborny 1:3 (11:6, 4:11, 7:11, 9:11), Anca - Christ 0:3 (3:11, 7:11, 10:12)