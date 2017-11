Wohlbach enttäuscht im Oberfrankenderby in Effeltrich

Der TTC Wohlbach ist seiner Favoritenrolle in Effeltrich nicht gerecht geworden und musste sich im Oberfrankenderby mit 2:6 geschlagen geben. Die Wohlbacher konnten dabei drei knappe Fünf-Satz-Spiele nicht für sich entscheiden. Mit 3:11 Punkten liegt der TTC jetzt auf dem 9. Tabellenplatz und muss sich Sorgen um den Klassenerhalt machen.



DJK SpVgg Effeltrich -

TTC Wohlbach 6:2

Die TTC-Herren hatten dieses Spiel gegen die hochmotivierten Hausherren offensichtlich zu leicht genommen und geglaubt, dass alles "normal" laufen wird. Doch weit gefehlt. Effeltrich war beflügelt vom Auswärtssieg in Wöschbach und vollbrachte eine starke Leistung.



So lagen Richard Vyborny und G. C. Foerster im Doppel gegen Zaus/Rattassep 2:0 nach Sätzen vorne und führten im 3. Satz schon 5:2, doch verloren diesen noch mit 11:13. Im vierten und fünften Satz bekamen sie keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Grozdan Grozdanov und Yevgeniy Christ standen gegen Guman/Jaslowski von Anfang an auf verlorenem Posten. Ebenso verliefen die beiden ersten Einzelspiele. Grozdan Grozdanov gewann gegen Guman den ersten Satz klar mit 11:3, doch dann war es wie abgerissen.



Vyborny war in seiner Bewegungsfreiheit aufgrund seiner Fußverletzung aus dem Spiel gegen Leiselheim noch etwas eingeschränkt. Dennoch führte er gegen Jaslowski 2:1, musste dann sich dann aber zweimal mit 6:11 geschlagen geben.



Hoffnung nach Christ-Sieg

So lagen die TTC-Herren gleich mit 0:4 zurück, was niemand so richtig fassen konnte. Nach der Pause konnte dann Foerster gegen Rattassep den ersten Punkt für Wohlbach einfahren und es kam noch einmal Hoffnung auf. Christ lag gegen Zaus ebenfalls mit 2:1 in Führung und hatte die Chance, den vierten Durchgang für sich zu entscheiden. Doch der ging dann mit 12:10 an seinen Gegner.

Im fünften Satz führte er 7:5. Zaus glich zum 7:7 aus, machte gleich noch einen "Fuchs" zum 8:7 hinterher und gewann den Satz. Es war aus Wohlbacher Sicht zum Verzweifeln, aber die Hausherren hatten einfach einen Lauf und der TTC war an diesem Tag nicht in der Lage, das Spiel herumzureißen.



Jetzt geht es gegen den Abstieg

Vyborny konnte gegen Guman das Ergebnis noch verbessern, während Grozdanov nach einer 1:0-Führung auch gegen Jaslowski noch mit 1:3 unterlag. Damit waren zwei fest eingeplante Punkte weg und der TTC Wohlbach muss sich spätestens ab jetzt Sorgen um den Klassenerhalt machen.





Die Ergebnisse:





Doppel: Zaus/Rattassep - Vyborny/Foerster 3:2 (10:12, 9:11, 13:11, 11:3, 11:8), Guman/Jaslowski - Grozdanonv/Christ 3:0 (11:5, 11:6, 11:9)

Einzel: Guman - Grozdanov 3:1 (8:11, 11:8, 11:3, 11:5), Jaslowski - Vyborny 3:2 (4:11, 11:7, 3:11, 11:6, 11:6), Zaus - Christ 3:2 (4:11, 11:7, 9:11, 12:10, 11:7), Rattassep - Foerster 1:3 (3:11, 11:8, 7:11, 6:11), Guman - Vyborny 2:3 (11:13, 12:10, 5:11, 11:7, 10:12), Jaslovsky - Grozdanov 3:1 (3:11, 11:7, 11:3, 11:7)