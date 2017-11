"Wir hätten den Sieg verdient gehabt"

ISport ist nicht immer gerecht. Wäre er es, hätte ProB-Aufsteiger BBC Coburg am Samstag zumindest ein Unentschieden aus dem Sauerland mitgebracht. Dieses Ergebnis sieht der Basketball jedoch nicht vor und so traten die Schützlinge von Trainer Simon Bertram die 500 Kilometer lange Heimreise nach der knappen 71:73-Niederlage mit leeren Händen und hängenden Köpfen an. Ersteres war nicht mehr zu ändern, doch noch auf der Autobahn versuchte der Coburger Headcoach, die Moral seiner Truppe zu stärken: "Wir hätten heute den Sieg verdient gehabt und waren das bessere Team. Nicht nur kämpferisch, wir haben auch endlich wieder ansehnlich gespielt. Wenn wir so weitermachen, werden die Resultate folgen."



Iserlohn Kangaroos -

BBC Coburg 73:71 (42:39)

Von Beginn an präsentierte sich der Außenseiter in der Iserlohner Hemberghalle forsch und fokussiert. Jordan Burris traf von außen zur ersten BBC-Führung, der in die Startaufstellung beorderte Byron Sanford baute den Vorsprung mit sechs Zählern in Serie aus (4:11, 7.). In der Folge wachten die Gastgeber auf, doch der nach seiner "Nullnummer" gegen Rhöndorf wie ausgewechselt auftretende Steffen Walde besorgte per Dreier den beim Heimpublikum für Verwunderung sorgenden Zwischenstand von 13:23 nach zehn Minuten.



Im weiteren Verlauf konnten die Gäste ihren zweistelligen Abstand vor allem dank Christopher Wolfs Sieben-Punkte-Zwischenspurts zunächst halten. Doch dann schlich sich der Fehlerteufel ein. "Aus unerfindlichen Gründen haben wir plötzlich reihenweise Bälle weggeworfen, wie Schüler ihre Hefte vor Ferienbeginn", bemühte Bertram einen amüsanten, aber durchaus treffenden Vergleich für die unerklärliche "Turnoveritis" seiner Mannen. Die Folge der Schwächephase war ein 16:3-Lauf der Kangaroos und ein 42:39-Rückstand zur Pause.



Nach Wiederbeginn schien das Unheil zunächst seinen Lauf zu nehmen. Die athletischen Gastgeber erhöhten auf 49:39 und es dauerte drei lange Minuten, bevor der BBC durch den vor allem in der Reboundarbeit beeindruckenden Sanford - als zweitkleinster Coburger griff sich der US-Guard stolze elf Abpraller - erneut den Korb traf. Doch der Aufsteiger zeigte Kampfgeist: Walde brachte die Oberfranken kurz vor dem Ende des dritten Viertels abermals in Front (51:52, 37.).



Sanford verpasst den Ausgleich

Im Schlussabschnitt wogte die Partie hin und her. Kangaroos-Aufbauspieler Sören Fritze drehte jetzt auf und erzielte neun seiner insgesamt 17 Punkte in der entscheidenden "Crunchtime" der Begegnung. Doch der BBC blieb im Rennen: Walde und Sanford verkürzten mit Korblegern auf 71:72, im Gegenzug traf der Iserlohner Donte Nicholas nur einen von zwei Freiwürfen. Mit der Schlusssekunde hätte Sanford aus der Halbdistanz egalisieren und die Coburger damit in die Verlängerung retten können. Doch der Ball tanzte kurz auf dem Ring und entschied sich dann gegen die runde Öffnung. So mussten starke BBCler die siebte Niederlage im zehnten Versuch quittieren, obwohl sie bessere Wurfquoten aufwiesen und sich deutlich mehr Rebounds geangelt hatten. Sport ist eben nicht immer gerecht.





Iserlohn Kangaroos - BBC Coburg 73:71 (42:39)



BBC Coburg: Walde (22 Punkte, 1 Dreier), Sanford (14, 11 Rebounds), Burris (11, 3, 8 Rebounds), Wolf (9, 1), Stawowski (7), Alexis (5), Turan (2), Eichelsdörfer (1), Molosciakas, von der Wippel (je 0), Eisenhardt (n.e.)



Beste Werfer Iserlohn: Fritze, Scott (je 17, 1 Dreier), Khartchenkov (13, 3), Nicholas 12 (7 Rebounds)