Wiedergutmachung im Derby?

Nach der 1:2-Niederlage beim SV Friesen vor zwei Wochen hätte Sonnefelds Spielertrainer Bastian Renk am liebsten gleich am nächsten Tag wieder gespielt, um mit seiner Mannschaft schnelle Wiedergutmachung für die dürftige Leistung zu betreiben. Dass die Partie am vergangenen Sonntag beim FSV Bayreuth witterungsbedingt ausgefallen war, passte dem 36-Jährigen daher überhaupt nicht. "Es ist sehr schade, dass das Spiel gegen Bayreuth ausgefallen ist. Ich bin mir sicher, dass wir gegen Bayreuth auf keinen Fall verloren hätten."



TSV Sonnefeld -

VfL Frohnlach

Das Landesliga-Derby gegen den Konkurrenten aus Frohnlach ist aber beileibe auch kein schlechter Rahmen, um sich für eine etwas schwächere Vorstellung zu rehabilitieren. "Frohnlach steht mit dem Rücken zur Wand und muss gegen uns auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen. Ich gehe von einem sehr aggressiven und zielstrebigen Gegner aus, der uns von Anfang an unter Druck setzen wird", erwartet Bastian Renk einen motivierten Rivalen.



Eine ordentliche Leistung zeigte Frohnlach bereits im Hinspiel, verlor aber im Juli nach einem Joker-Tor von Sebastian Steiner etwas unglücklich mit 1:2. Vier Monate später hat sich die Elf von Oliver Müller zwar offensiv wie defensiv stabilisiert, lässt aber Konstanz immer noch vermissen. Nach dem beeindruckenden 5:2-Heimerfolg gegen Veitsbronn hatten die Frohnlacher gegen Memmelsdorf die gute Möglichkeit, einige Plätze nach oben zu klettern, zeigten aber bei der 1:2-Niederlage nach vorne einfach zu wenig, um Punkte einzufahren.



Aufgrund des durchaus machbaren Programms bis zur Winterpause (Mitterteich, Heim; Schwabach, Auswärts und SpVgg Erlangen, Heim) muss es das Ziel des VfL sein, zumindest auf einem Relegationsplatz zu überwintern.



Trotz einer vermeintlich guten Sonnefelder Ausgangsposition (Platz 8, 24 Punkte) nimmt Renk sein Team in die Pflicht. "Wir haben bis jetzt noch nichts erreicht und sind mindestens genauso auf die Punkte angewiesen wie Frohnlach."



Großer Andrang wird erwartet

Eine ähnlich große Kulisse wie im Hinspiel, als rund 1300 Zuschauer ins Frohnlacher Willi-Schillig-Stadion pilgerten, erwarten die Sonnefelder Verantwortlichen am Sonntag. Um 12 Uhr findet auf der Max-Schultz-Sportanlage bereits das Kreisklassen-Derby der 2. Mannschaft gegen den TSV Neuensorg statt. Aufgrund der Baustelle und des damit einhergehenden Parkplatzmangels werden die einheimischen Fans gebeten, auf das Auto zu verzichten. Am Ortseingang wird ein Park & Ride-Parkplatz bei der Fa. Hauck (ab 12.45 Uhr bis etwa 17 Uhr) angeboten.





Sonntag, 14 Uhr: TSV Sonnefeld - VfL Frohnlach



TSV Sonnefeld: Jauch; Simitci, Kunick, Zapf, E. Özdemir, T. Özdemir, Civelek, Rödel, Graf, Renk, Thyroff, Jakob, Steiner, Beland, Pawellek, Scheler, Kappenberger, Demel

Es fehlen: Leffer, Friedlein, Reinsch

Spielertrainer: Bastian Renk



VfL Frohnlach: Pfister/Griffin; Rebhan, Schramm, Göhring, Graf, Pflaum, Lauerbach, Teuchert, Wieczoreck, Trawally, Krüger, Werner, Knie, Autsch, Weinreich, A. Schramm

Es fehlen: Edemodu, Beetz, Kühn (alle verletzt)

Trainer: Oliver Müller