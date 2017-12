Wer wird Coburger Kreismeister im Futsal?

Dieses Turnier hat es in sich. Prestigeduelle am laufenden Band. Hallenfußball pur in der Neustadter Frankenhalle. Wenn sich am Sonntagnachmittag zehn Teams um fünf freie Plätze für die Endrunde des Spielkreises 2 bewerben, dann geht es nicht nur um begehrte Tickets für die nächste Runde.

Sicher werden sich einige Kicker in den Vordergrund tricksen wollen und zeigen, was sie mit der Futsal-Kugel so alles auf engstem Raum anstellen können.



Die türkischen Spieler werden dabei eine besondere Rolle einnehmen, denn naturgemäß können sie besonders gut auf dem Parkett kicken. Da wäre zum Beispiel Aykut Civelek - der überragende Spieler der Vorrunde letzte Woche in Burgkunstadt. In Diensten der Sonnefelder sorgte er für die besonderen Momente. Hinzu kommt, dass Civelek erstmals seit seiner Fußball-Reise (u.a. A-Junioren Bundesliga; 2. türkische Liga; Regionalliga Greuther Fürth) heimkommt, und da auf Torejagd geht, wo er einst angefangen hat.



Als "Dreikäsehoch" in der Halle

Heim in die Bayerische Puppenstadt - also dorthin, wo er unter den Fittichen seines Vaters Ali Civelek (früher u. a. in der Landesliga für den FC Bad Rodach am Ball) das ABC gelernt hat. Als "Dreikäsehoch" kickte er mit seinem älteren Bruder Ali und seinem jüngeren Cankut (jetzt SV Friesen) auf dem grünen Parkett in der Frankenhalle.



Und schon damals war dem aufmerksamen Beobachter klar, dass aus dem "Zauberer" Civelek mal ein ganz Großer werden kann. Dafür hat es bisher zwar nicht gereicht, doch die Entwicklung des Edeltechnikers muss - zumindest wenn es nach den Vorstellungen seines ehrgeizigen Vaters geht - in Sonnefeld ja noch lange nicht zu Ende sein.



Prestigeduell Nummer 1

Apropos älterer Bruder: Der kickt inzwischen für den aufstrebenden SV Türkgücü Neustadt. Nach seiner vielversprechenden Landesliga-Zeit beim TSV Mönchröden - als er mit 17 Jahren den ehemaligen Zweitliga-Torwart Ralf Scherbaum (FC Kickers Würzburg) bei einem Elfmeter mit einem frechen Chipball in die Mitte ins Leere springe ließ, und anschließend ein Angebot zum Probetraining dankend ablehnte - wurde es ruhig um Ali Civelek (Foto oben). Unter seinem neuen Spielertrainer Sinan Bulat will er am Sonntag aber sicher seinem "Kleinen" zeigen, dass er noch lange nichts verlernt hat. Das direkte Aufeinandertreffen zwischen "Geheimfavorit" SV Türkgücü Neustadt, dessen Spieler die Frankenhalle nach regelmäßigen Trainingseinheiten natürlich aus dem Effeff kennen, und dem Turnierfavorit TSV Sonnefeld steigt kurz vor 17 Uhr. Dann könnte es im vorletzten Gruppenspiel bereits um die Tickets nach Kronach gehen.



Die besten fünf Mannschaften qualifizieren sich nämlich für die gemeinsame Endrunde am 7. Januar in Konach. Dort könnten die Civeleks dann übrigens auf ihren Jüngsten, den Dritten im Bunde, treffen. Cankut muss mit dem SV Friesen im Teilkreis Kronach die Vor- und Zwischenrunden-Hürden nehmen.



Prestigeduell Nummer 2

Um 15.49 Uhr sieht der Turnerplan ein weiteres Spiel mit reichlich Emotionspotenzial vor. Dann nämlich treffen die Kicker der "Mönche" auf die Vestekicker. Mönchröden gegen Coburg also. Die "FCC-Filiale" gegen das Original. Oder: Knoch, Stammberger, Köhn, Ehrlich, Puff & Co. contra Guhling, Schiebel, Sener und Schmidt. Natürlich werden sich diese technisch versierten Burschen ein Duell auf Augenhöhe liefern, in dem die Zuschauer Futsal vom Feinsten sehen sollten. Und alles andere als die Doppel-Quali der beiden Bezirksligisten wäre überraschend.



Wen schickt Kurth ins Rennen?

Das "Starensemble" vom SC Sylvia Ebersdorf sollte allerdings in dieser Gruppe nicht unterschätzt werden. Die Frage wird sein, wen kann Ex-Regionalliga-Coach Dieter Kurth auf die Platte schicken? Geben sich die Schellers, Dalkes und Engelmanns (früher u. a. mit Holger Badstuber bei den Junioren des FC Bayern München in einem Team) überhaupt die Ehre?



Doch ganz egal mit welchem Personal die zehn Teams am Sonntag in Neustadt auftreten, die Zuschauer können sich auf ein gutes Niveau freuen, denn außer den starken Futsal-Kickern des VfL Frohnlach sind fast alle Guten aus der Region am Start. Das gab es in Neustadt schon lange nicht mehr. Bleibt also die Hoffnung, dass es möglichst häufig in den (zu) kleinen Futsal-Toren kracht.



KREISMEISTERSCHAFT

ENDRUNDE AM SONNTAG



GRUPPE 1

13 Uhr: Mönchröden - Burgkunstadt 13.13: TSV Heldritt - FC Coburg

13.52: SC Ebersdorf - Mönchröden

14.05: Burgkunstadt - TSV Heldritt

14.44: FC Coburg - SC Ebersdorf

14.57: TSV Mönchröden - SV Heldritt 15.36: SC Ebersdorf - Burgkunstadt

15.49: FC Coburg - Mönchröden

16.28: TSV Heldritt - SC Ebersdorf

16.41: FC Burgkunstadt - FC Coburg



GRUPPE 2

13.26: Anadol. Coburg - Marktzeuln

13.39: Türkgücü Neustadt - Locals

14.18: TSV Sonnefeld - FC Anadol.

14.31: TSV Marktzeuln - Türkgücü

15.10: Coburg Locals - Sonnefeld

15.23: Anadoluspor - SV Türkgücü

16.02: TSV Sonnefeld - Marktzeuln

16.15: Coburg Locals - Anadoluspor

16.54: SV Türkgücü - TSV Sonnefeld

17.07: Marktzeuln - Coburg Locals



HALBFINALE

17.15: Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B

17.40: Sieger Gr. B - Zweiter Gr. A

SPIEL UM PLATZ 5

18 Uhr: Dritter Gr. 1 - Dritter Gr. 2



SPIEL UM PLATZ 3

18.20: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2



ENDSPIEL

ca. 18.40: Sieger HF 1 - Sieger HF 2