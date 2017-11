Waldsachsen stürmen an die Spitze

Unerwartet ist der TSV Oberlauter zu Hause gegen das Kellerkind SG Mönchröden/Rödental mit 1:2 gestolpert - vorerst ohne Folgen. Denn aufgrund des Spielausfalls zwischen SF Unterpreppach II und SV Türk Gücü Neustadt bleibt die Mannschaft von Trainer Uwe Sollmann weiter auf dem Platz an der Sonne in der Kreisklasse 1.



Kreisklasse 1

Die Partie in Oberlauter hätte durchaus mehr als drei Treffer verdient gehabt. Die Spielgemeinschaft Mönchröden/Rödental traf unter anderem dreimal das Aluminium. Diese Fahrlässigkeit hätte sich für die Gäste fast gerächt. Aber auch TSV-Routinier Danny Heider zirkelte in der 90. Minute einen Freistoß nur an die Latte und verpasste damit den Last-Minute-Ausgleich. Bei mittlerweile zwei Spielen weniger und nur einen Punkt Rückstand dürfte die Tabellenführung des SV Türk Gücü nur noch eine Frage der Zeit sein. Die erste Chance gibt es am Mittwoch im Nachholspiel beim TSV Unterlauter. Dieser kam am Sonntag nicht über ein 2:2 beim TSV Sonnefeld II hinaus. Nach starkem Saisonstart holte Unterlauter aus den vergangenen drei Partien nur einen Zähler und hat als Fünfter den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Für Sonnefeld II darf der Punkt im Kerwa-Spiel durchaus als Erfolg gewertet werden. Als Team der Stunde darf getrost der SC Sylvia Ebersdorf II bezeichnet werden, der bei der TSSV Fürth am Berg (3:2) den sechsten Sieg in Folge feierte.



Kreisklasse 2

Der FC Schwürbitz bleibt nach dem 3:1-Erfolg in Obersdorf weiterhin an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2. Dicht im Nacken sitzt weiterhin der VfR Johannisthal, der den TSV Küps in einem wahren Torfestival mit 6:4 bezwang. Auch TSF Theisenort gab sich vor heimischem Publikum gegen den SV Fischbach keine Blöße. Beim Kellerduell zwischen Oberlangenstadt und Schneckenlohe gab es keinen Sieger (2:2).



Kreisklasse 3

DJK/TSV Rödental hat sich seine Kirchweih nach dem 4:0-Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter TSV Heldritt mit der Tabellenführung versüßt. Über 200 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie, die aus Sicht der Gastgeber nach der torlosen ersten Halbzeit im zweiten Abschnitt so richtig Fahrt aufnahm. Drei Tore von Bernd Burkhard und ein Treffer von Simon Fiebig ließen die Waldsachsener jubeln. Die Gäste rutschten sogar auf Platz 3 ab, da sich der TSV Scheuerfeld beim 2:0-Erfolg in Tambach keinerlei Blöße gab. Kantersiege feierten die Spvg Wüstenahorn gegen den Aufsteiger SV Hafenpreppach (5:0) und die Spvg Eicha bei Schlusslicht Bosporus Coburg II (8:1). Eine Partie mit offenem Visier lieferten sich die Sportfreunde Unterpreppach und der TSV Gleußen. Ein Doppelpack von Marc Anderson in der 72. und 74. Minute brachte Gleußen mit 2:1 in Front - Joseph Weiß (77.) und Philip Mölter (89.) drehten das Spiel noch im Endspurt.