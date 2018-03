VfL Frohnlach setzt im Derby die Big Points

FrohnlachWichtiger Erfolg für den VfL Frohnlach in der Landesliga Nordost: Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den SV Friesen hat die Müller-Elf zumindest den Kontakt zu den Relegationsplätzen wiederhergestellt und darf etwas optimistischer in die nächsten Wochen schauen. Frohnlach diktierte das Geschehen und traf genau in den Phasen, als Friesen kurz zuvor gute Tormöglichkeiten hatte.



VfL Frohnlach -

SV Friesen 3:0 (1:0)

Die Einstellung stimmte bei den Hausherren, die den SV Friesen mit frühem Pressing unter Druck setzten. Ohne kontrollierten Spielaufbau hatte der Gast seine Probleme und kam kaum einmal über die Mittellinie. Frohnlachs Trainer Müller konnte mit dem frühen Anlaufen zufrieden sein, doch bei Ballgewinn spielte sein Team zu überhastet. Die langen Bälle in die Spitze waren noch zu ungenau, so dass die Friesener Defensive kaum nennenswerte Chancen zuließ.



Nahezu im gesamten ersten Durchgang musste Andreas Baier lange Bälle aus der SV-Defensive nach vorne schlagen, die postwendend zurückkamen - aber viel zu ungenau gespielt wiederum beim ehemaligen Frohnlacher landeten. Dieser Kreislauf setzte sich eine gute halbe Stunde fort, bis David Daumann mit einer Einzelaktion über die rechte Seite aufhorchen ließ, jedoch viel zu harmlos abschloss. Auf der anderen Seite packte René Knie seinen zweiten Schuss aus der zweiten Reihe aus - ohne Gefahr und wieder drüber. In der 37. Minute leistete sich Friesen einen Ballverlust - Frohnlach machte das Spiel über Sayko Trawally schnell. Dieser setzte Marc Schramm in halbrechter Position in Szene, der das Leder zum 1:0 in die Maschen jagte - mitten in einer Phase, in der Friesen seinerseits auf die Führung gedrückt hatte.



Nach einem unglücklichen Ausrutscher auf mittlerweile nassem Geläuf hatte der SV Friesen Anfang der zweiten Habzeit Glück, dass der Steilpass von Knie auf Trawally einen Tick zu weit gespielt war. Kurz darauf sollte das Zusammenspiel allerdings wieder besser funktionieren, als sich der VfL nach vorne kombinierte und Lukas Pflaum seinen Mittelstürmer leicht links am Strafraum in Szene setzte: Trawally zog aus 18 Metern ab - der Ball flog Richtung Eckfahne, als ihn ein Verteidiger zu einer Bogenlampe auf das eigene Tor ablenkte. Der Ball wurde länger und länger, Patrick Klier streckte sich vergebens, konnte das 2:0 trotz Fingerspitzen am Ball nicht mehr verhindern - der Abschluss passte haargenau.



Nur wenige Minuten später hatten die Hausherren für die Entscheidung sorgen können: Von Lukas Pflaum wurde Knie in einem weiteren schnellen Vorstoß rechts durch die Gasse bedient. Der Spielmacher wiederum schlug eine scharfe, flache Hereingabe auf den zweiten Pfosten, die Trawally mit sträflich viel Zeit und Platz abermals Richtung Eckfahne abfeuerte - diesmal fälschte zwar niemand ab, doch das hätte das 3:0 sein müssen.



Vom SV Friesen kam derweil wenig, doch den Anschluss hätte man durchaus herstellen können: War der Flachschuss von Hannes Nützel aus der zweiten Reihe noch weniger gefährlich, hatte Neuzugang Cancut Civelek sein Joker-Tor auf dem Fuß. Der ehemalige U19-Bayernliga-Spieler des SSV Jahn Regensburg hatte sein Visier aber im Nachschuss aus zehn Metern viel zu hoch eingestellt und auch Marcel Lindner - halbrechts in Szene gesetzt - vergab die Chance im direkten Duell sehr leichtfertig. Diese Nachlässigkeiten bestrafte das Team von Oliver Müller postwendend, als Pflaum - nachdem Knie im Strafraum gefoult wurde - sicher vom Punkt in der 65. Minute zum 3:0-Endstand verwandelte. "Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg, wenngleich Friesen nach unserer guten Anfangsphase eine richtig gute Doppelchance hatte. In dieser Phase hatten wir etwas Glück", sagte Oliver Müller. Sein Kollege Armin Eck bilanzierte: "Der Spielverlauf war etwas unglücklich. Aber insgesamt war der Frohnlacher Sieg verdient. Sie hatten zwar beim ersten Tor etwas Glück und auch beim abgefälschten 2:0, waren aber insgesamt viel aggressiver und deutlich zweikampfstärker."







VfL Frohnlach: Griffin - Teuchert, Krüger, S. Göhring, M. Schramm (67. Lauerbach), Knie, Wieczorek, Weinreich, Pflaum, Trawally (78. Do. Graf), Hartmann (89. Schramm)

SV Friesen: Klier - Wiebach, Rödel (67. Gehring), Sesselmann (73. Queck), A. Baier, Nützel, A. Münch (57. Civelek), Scholz, Haaf, M. Lindner, Daumann

Tore: 1:0 M. Schramm (37.), 2:0 Trawally (52.), 3:0 Pflaum, Foulelfmeter (65.)

SR: Christoph Stühler (Oesdorf) / Zuschauer: 450

Gelbe Karten: S. Göhring, Hartmann, Teuchert, Wieczorek/Sesselmann, M. Lindner