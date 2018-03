VfL Frohnlach ist in Bayreuth viel zu harmlos

Vom viel zitierten Sechs-Punkte-Spiel war bei der Partie des Tabellenvorletzten SpVgg Bayreuth II gegen das Schlusslicht VfL Frohnlach in der Landesliga Nordost die Rede. Das Duell auf dem Neudrossenfelder Kunstrasenplatz entschied die Reserve der Altstädter am Samstagnachmittag mit 2:0 für sich. Während die Bayreuther nun punktgleich zum Tabellen-13. sind, wird es für die Frohnlacher in den nächsten Wochen schwierig, sich nach oben zu arbeiten.



SpVgg Bayreuth II -

VfL Frohnlach 2:0 (0:0)

"Für den ersten Auftritt nach der langen Winterpause war es sehr anständig", zeigte sich SpVgg-Trainer Michael Regn in seinem Resümee zufrieden. "Es war ein verdienter Sieg, der sogar noch etwas höher hätte ausfallen können."



Die Altstädter gingen von Beginn an konzentriert zu Werke. Nach einem Stellungsfehler in der VfL-Hintermannschaft hatte Christoph Seeger die Chance zur frühen Führung, doch sein Abschluss streifte nur die Latte. Obwohl die Gelb-Schwarzen viel Ballbesitz verzeichneten, konnten sie sich in der Folgezeit kaum nennenswerte Möglichkeiten erspielen. In den meisten Fällen war am Strafraum der Frohnlacher Endstation. Doch auch die Gäste aus Frohnlach zeigten sich vor dem SpVgg-Tor äußerst harmlos. Im gesamten Spiel bekam Schlussmann Fabio Kormann nicht einen gefährlichen Schuss auf seinen Kasten. Weitestgehend spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab.



Kein Frohnlacher Aufbäumen

Erst kurz vor der Pause nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. Zunächst scheiterte Daniele Bruno frei vor VfL-Torwart Erik Mozzo (43.). Den anschließenden Eckball köpfte Noah Ismail an den Pfosten (45.), und in der Nachspielzeit traf Yannik Krebs die Latte.



Von den vergebenen Chancen ließen sich die Bayreuther jedoch nicht aus der Ruhe bringen und zeigten sich im zweiten Durchgang weiter geduldig. In der 56. Minute konnten sie sich dann auch für ihre Bemühungen belohnen. Eine Flanke von Richard Schneider verpasste Seeger, doch Bruno stand am zweiten Pfosten goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zur Führung ein. Nur vier Minuten später legte der von Bruno in Szene gesetzte Bas Peeters den zweiten Treffer nach.



In der Folge verpassten es die SpVgg, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Bruno zielte knapp drüber (64.), Michael Langs Abschluss landete in den Armen von Mozzo (65.), und auch Seeger vergab vor dem VfL-Keeper (75.). Es war kein Aufbäumen des Schlusslichts zu erkennen, die Rote Karte von Yannick Teuchert in der 90. Minute besiegelte den gebrauchten Tag der Frohnlacher.







SpVgg Bayreuth II - VfL Frohnlach 2:0 (0:0)



SpVgg Bayreuth II: Kormann - Michaelis, Ismail, Reutlinger (77. Stockinger), Schneider, Krebs, Bruno, Lang (69. Langhirt), Fuhrmann, Peeters (87. Musselmann), Seeger



VfL Frohnlach: Mozzo - Teuchert, Rebhan, Krüger (85. Göhring), A. Schramm, Hartmann, M. Schramm, Knie, Lauerbach, Wieczorek, Pflaum



Tore: 1:0 Bruno (57.), 2:0 Peeters (61.)

Zuschauer: 50

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden)

Gelbe Karten: Lang, Fuhrmann / Lauerbach

Rote Karten: - / Teuchert (Foulspiel, 90.)