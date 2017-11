Vestekicker wollen mit einem guten Gefühl überwintern

Während sich der FC Coburg und der SV Bosporus am Wochenende in die wohlverdiente Winterpause verabschieden, stehen für den TSV Mönchröden und den TSV Meeder in einer Woche noch Nachholspieler auf dem Programm. Wichtige Spiele stehen für beide Klubs aber bereits morgen an. Meeder will mit einem Erfolg den Tabellennachbarn TSV Breitengüßbach überflügeln, gleiches gilt für die "Mönche" in Merkendorf. Der SV Bosporus hat nach dem 4:0-Sieg gegen Lettenreuth die "Rote Laterne" abgegeben und möchte sich mit einem Dreier gegen den SV Dörfleins einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten.



FC Coburg -

TSV Schammelsdorf

Auf Kunstrasen besitzt der FC Coburg (2./40 Punkte) in dieser Saison noch eine makellose Bilanz. Diese soll am Sonntag um 14 Uhr gegen den ernstzunehmenden TSV Schammelsdorf (4./32 Punkte) fortgesetzt werden. "Unser jüngster 4:0-Erfolg gegen den SV Würgau, der sich mit Mann und Maus um seinen Strafraum verschanzte, ließ erkennen, dass wir es gelernt haben, Geduld walten zu lassen und einen Gegner mürbe zu machen", so Coburgs Trainer Matthias Christl. In überragender Form präsentierte sich Sertan Sener, der an allen Treffern beteiligt war. Das Schammelsdorfer Herzstück besteht aus dem mit Bayernligaerfahrung ausgestatteten Duo Michael Massak und Spielertrainer Dominik Kauder, die vom Nachbarverein SV Memmelsdorf kamen. Goalgetter Pascal Herbst traf bereits 14 Mal ins Schwarze. Wie unberechenbar der TSV ist, belegen zwei Dreierpacks gegen den souveränen Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg. Bei den Vestestädtern gesellt sich zu den Verletzten Daniel Alles und Luis Heinze noch Gökhan Sener, der sich gegen Würgau einen Bänderriss im Knöchel zuzog.

FC Coburg: Churilov/Shabestari - Kimmel, Schmidt, Scheler, E. Heinze, Carl, Guhling, Dilauro, Mosert, S. Sener, Schiebel, Sam, Teuchert, Brückner.



TSV Meeder -

TSV Breitengüßbach

Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres geht es für den TSV Meeder am Sonntag um 14 Uhr gegen den TSV Breitengüßbach um wichtige Punkte im Kampf gegen die Relegationsplätze. Der Gast aus Breitengüßbach liegt nur zwei Zähler vor den Schützlingen von Coach Schiller und kann, im Falle eines Erfolges der Meederer, überholt werden. Auf dem heimischen Geläuf, das schon im letzten Heimspiel ein Faktor für den überaus deutlichen Erfolg war, möchte man nach nun zwei intensiven Trainingswochen wieder den Kampfgeist und Biss an den Tag legen, der in den wichtigen "Sechs-Punkte-Spielen" benötigt wird. Die Gäste kommen sicher mit einer gewissen Portion Wut im Bauch an die Nerde, da das letzte Spiel gegen den Tabellenletzten Dörfleins vor eigenem Publikum in der Schlussphase noch in den "Matsch" gesetzt wurde. Die Heimelf muss im Sturm improvisieren, da neben Goalgetter Knoch auch Gemeinder vor der Winterpause nicht mehr zur Verfügung steht.

TSV Meeder: Komm/Schultheiß - Schubert, Klose, Krumm, Pietsch, Wächter, C.Dreßel, Thiel, Schorr, Bohl, Riedelbauch, Schiller, Mujanovic, J. Gleißner, L. Dreßel.



SV Merkendorf -

TSV Mönchröden

Der TSV Mönchröden ist am Sonntag um 14 Uhr zum vorletzten Spiel in diesem Jahr - am 26. November ist noch das Nachholspiel bei FC Eintracht Bamberg angesetzt - beim SV Merkendorf zu Gast. Die Heimelf liegt mit 25 Punkten auf Rang 7 in der Tabelle und damit zwei Zähler vor den "Mönchen". Der SV profitierte dabei hauptsächlich von seiner Heimstärke, denn bisher konnte nur der FC Oberhaid dort gewinnen. Auch das Hüttl-Team erreichte bei seinen bisherigen Auftritten in Merkendorf erst zwei mal ein Remis.

Der TSV-Coach ist aber zuversichtlich, dass seine Mannschaft in der Lage ist, die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge bei der Mannschaft von Trainer Stefan Essig fortzusetzen. Hier wird vor allem die Defensivabteilung gefordert sein, denn in der Offensive geht beim TSV in der Regel immer etwas (zuletzt zweimal 3:3). Mit einem Dreier besteht die Möglichkeit, den Gastgeber in der Tabelle zu überflügeln.

TSV Mönchröden: Kühn/Wegener/Knoch - Kirtay, Wicht, K. Greiner, Köhn, Späth, Malaj, Treubel, Ehrlich, Puff, R.Greiner, Giller, Kai Müller, Ko.Müller, Stammberger



SV Bosporus Coburg -

SV Dörfleins

Mit dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen Lettenreuth gelang dem SV Bosporus der langersehnte Befreiungsschlag. "Für die Moral war es Balsam auf die Seele, denn wir hatten nach zehn Spielen wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Dies hat sich die Mannschaft durch viel Fleiß und Willen in den letzten Wochen erarbeitet", sagt SV-Trainer Norbert Rebhan. Diese Leistung gilt es am Samstag um 17.15 Uhr auf dem Coburger Kunstrasenplatz gegen den SV Dörfleins zu bestätigen. Das Schlusslicht kommt allerdings mit breiter Brust nach Coburg. Dörfleins ist es am vergangenen Wochenende in Breitengüßbach gelungen, mit viel Einsatz auf einem tiefen Boden in den letzten Minuten das Spiel zu drehen (2:1-Sieg).

SV Bosporus: Rutz, Tolgöz, Hasciri, Rahmani, Celik, Ergün, Özer, Saglam, Schneiderr, Gasmi, Halil, Kilic, Testa, Gezici, Vogelmann, Harris.